مسابقات رنکینگ کشوری اسنوکر جام ولایت آغاز شد

به گزارش خبرگزاری مهر، این دوره از مسابقات با حضور 96 شرکت کننده از سراسر استان های کشور در باشگاه بیلیارد توپ سیاه به صورت دوره ای، حذفی و روی هشت میز برگزار می شود.

قضاوت این دوره از رقابت ها را حسین عبدالهی، محسن اخوت، مهدی ونکی، سعید عرفانی، محمد اسکندری، علی دشت بزرگ، بهنام رستمی، آرمین قلی پور، کاظم تاران، وحید فرح پور، قاسم کریمی، فریدون آقامیرزایی، معین سیوندی، افشین دهقانی، حسن اسماعیل زاده و فرهاد محمدی برعهده دارند و فرهاد قشقایی به عنوان سرداور، حسین فخاری به عنوان نماینده کمیته فنی، هومن صمیمی در سمت ناظر فدراسیون و سعید محتشم به عنوان مسئول برگزاری مسابقات نیز در این دوره از مسابقات فعالیت دارند.