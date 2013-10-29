"وحدت"، "بصیرت" و "شناخت دشمن" پیام رزمایش محرم 2 سپاه

به گزارش خبرنگار مهر، مجتبی فداء، پیش از ظهر سهشنبه در نشست خبری خود با اصحاب رسانه و بیان اینکه رزمایش محرم 2 به منظور میثاق با ولایت، در روزهای پنجشنبه و جمعه این هفته و در سرتاسر استان اصفهان برگزار میشود، اظهار داشت: 63 گردان در این رزمایش شرکت میکنند.
وی با بیان اینکه 58 گردان واکنش سریع بیتالمقدس برادران و پنج گردان واکنش سریع خواهران رزمایش محرم 2 را همراهی میکنند، افزود: اجرای تاکتیکهای مختلف مانند دفاع از کوی و برزن، عملیات تأخیری و کنترل معابر وصول و همچنین دفاع از مراکز حساس از جمله برنامههای در نظر گرفته شده برای این مراسم است.
جانشین فرماندهی سپاه صاحبالزمان (عج) استان اصفهان هدف از اجرای رزمایش محرم 2 را شناخت تمهیدات در نظر گرفته شده برای رویارویی با حوادث در حوزههای استانی و نحوه آشنایی با این حوادث، ایجاد آمادگی رزمی و تجدید بیعت با آرمانهای امام خمینی (ره) و رهبر معظم انقلاب عنوان داشت و افزود: زنده نگاه داشتن آرمان مبارزه با استکبار جهانی نیز از دیگر اهداف در نظر گرفته شده است.
وی در مورد برنامههای فرهنگی سپاه صاحبالزمان (عج) استان اصفهان به ساماندهی و انسجام بسیجیان خواهر و برادر بر اساس طرح شجره طیبه ( در قالب دورههای مختلف فرهنگی، عقدیتی و اخلاقی) و شرکت در دورههای مختلف بصیرتی اشاره داشت و افزود: اجرای برنامههایی مانند رزمایش محرم 2 بر اساس عواملی مانند شرایط خاص هر منطقه و شرایط آب و هوایی انجام میشود.
فداء ادامه داد: در حال حاضر رزمایش محرم 2 در چهار استان اصفهان، فارس، کهکیلویه و بویراحمد و چهار محال و بختیاری اجرا و سایر استانها نیز تا پایان سال چنین همایش را برپا میکنند.
وی با تاکید بر اینکه رزمایش محرم 2 با محوریت و هدایت قرارگاه امام هادی (ع) و همچنین سپاه قدس و کربلا در شهرستانهای مختلف استان اصفهان اجرا میشود، اظهار داشت: فراخوان بسیجیان از عصر روز چهارشنبه از سوی نواحی و حوزهها انجام شده است.
اشخاص اجازه تعیین تکلیف برای دولت و نظام را ندارند
جانشین فرماندهی سپاه صاحبالزمان (عج) استان اصفهان در پاسخ به پرسش یکی از خبرنگاران درباره موضوعات مطرح شده از سوی برخی افراد مبنی بر حذف مراسم 13 آبان (در راستای دیپلماسیهای جدید دولت) افزود: هر شخصی باید به اندازه قد و قواره خود حرف بزند.
وی با تاکید بر اینکه برخی از اشخاص اجازه تعیین تکلیف برای دولت و نظام را ندارند، بیان داشت: سپاه صاحبالزمان (عج) به دور از تمامی سخنان، اهداف همیشگی خود را دنبال میکند.
جانشین فرماندهی سپاه صاحبالزمان (عج) با اشاره به اینکه حضرت امام (ره) تعیین تکلیف نهایی را مبنی بر استکبار ستیزی همیشگی ملت ایران، گوشزد کردهاند، افزود: به قول رهبر معظم انقلاب، آمریکا هیچگاه قابل اعتماد نبوده و نیست.
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