مسابقات دو و میدانی قهرمانی پیشکسوتان کشور در نهاوند برگزار می شود

سعید کولیوند در گفتگو با خبرنگار مهر، با بيان اينكه مسابقات دو و میدانی قهرمانی پیشکسوتان کشور در روزهای نهم و دهم آبان ماه امسال در شهرستان نهاوند برگزار مي شود، اظهار داشت: این مسابقات در ۹ رده سنی بین ۳۰۰ نفر از پیشکسوتان رشته دو میدانی از ۲۰ استان کشور برگزار می شود.

وي با اشاره به اينكه از شهرستان نهاوند چهار دونده ملی پوش به نام های ارسلان کرمانی، فتح اله احمدوند، زاهد ده پهلوان و توکل خزایی در رده های مختلف سنی در مسابقات دو و میدانی قهرمانی پیشکسوتان کشور شرکت می کنند، افزود: امیر علی مجدآرا رئیس فدراسیون ورزش های همگانی و غلامرضا معماری دبیر این فدراسیون با حضور در شهر نهاوند و بازدید از امکانات و مجموعه های ورزشی شهرستان نهاوند موافقت خود را با برگزاری این رقابت ها در نهاوند اعلام کردند.

رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان نهاوند عنوان کرد: ورزشکاران نهاوندی سال گذشته موفق شدند مجموعا ۲۰۰ مدال را در رده هاي مختلف کشوری و بین المللی کسب کنند که از مجموع مدال های کسب شده سال گذشته دو مدال جهانی مربوط به رشته های هنرهای رزمی و فوتسال ناشنوایان و سه مدال آسیایی در رشته های سنگ نوردی،فوتسال ناشنوایان و پرورش اندام بوده است.

سعید کولیوندبا بيان اينكه در حال حاضر 37 هيات ورزشي در نهاوند فعال است، ابراز داشت: 39 رشته ورزشي مورد علاقه آقايان و 23 رشته ورزشي ويژه بانوان داير است که در بخش آقايان تعداد دو هزار و 100 نفر و در بخش بانوان يک هزار و 100 نفر ورزشکار سازماندهي شده است.