معلمان عامل اصلی ترویج فرهنگ پژوهش در کشور هستند

به گزارش خبرنگار مهر، فیروز رضایی پیش از ظهر سه شنبه در گفتگو با خبرنگاران با اشاره به راه های توسعه و پیشرفت جامعه گفت: توسعه و پیشرفت جامعه از طریق تحقیق و پژوهش ممکن است و برای نهادینه کردن پژوهش در جامعه آموزش و پرورش نقش به سزایی دارد.

وی افزود: آذربایجان‌شرقی از استان‌های سرآمد و پیشتاز در حوزه تحقیق و پژوهش آموزش و پرورش کشور به حساب می آید.

مدیرکل آموزش و پرورش آذربایجان‌شرقی گفت: نتایج فعالیت‌های پژوهشی معلمان برای تسریع و تسهیل در دستیابی به اهداف متعالی نظام آموزشی و پرورشی مورد استفاده کاربردی قرار می‌گیرد.

رضایی ادامه داد: تامین نیازهای عمومی و ایجاد فراغت فکری معلمان برای حرکت آنها در مسیر پژوهش و ارائه راهکارهای لازم برای حل مشکلات آموزش و پرورش ضروری است.

وی بر کاربردی کردن نتایج تحقیقات و اثربخش بودن پژوهش‌ها در حوزه آموزش و پرورش تاکید کرد و گفت: نتایج تحقیقات و اثربخش بودن پژوهش‌ها در حوزه آموزش و پرورش باید در جامعه کابردی شود.

رضایی آموزش اصول و روش‌های تحقیق و استمرار در انجام پژوهش را از عوامل موفقیت در پژوهش محور ساختن آموزش در مدارس عنوان کرد.

وی همچنین در ادامه افزود: ریشه‌گرایی در تحقیقات و پژوهش‌های حوزه آموزش و پرورش امری بسیار مهم است و سطحی‌نگری در اقدام‌ پژوهی را نوعی آفت برشمرد.