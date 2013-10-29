متین ورامین به مصاف شهرداری ارومیه می رود

به گزارش خبرنگار مهر، هفته دوم لیگ برتر والیبال فردا در حالی در شهرهای مختلف کشور برگزار می شود که تیم متین ورامین در هفته اول مسابقات به دلیل برخی شرائط به مصاف کاله آمل نرفت و در واقع فردا اولین بازی خود را در لیگ برتر والیبال انجام خواهد داد.



متین ورامین در سال گذشته با سرمربی گری مصطفی کارخانه و جمعی از بازیکنان جوان و با تجربه شگفتی ساز مسابقات لیگ برتر والیبال شد و توانست در اولین حضور خود در این مسابقات مقام نائب قهرمانی را کسب کند.



نائب قهرمانی فصل گذشته انتظار را از این تیم لیگ برتری بسیار بالا برده است و هواداران متین امسال از تیمشان قهرمانی مسابقات را می خواهد.



این درحالی است که مصطفی کارخانه سرمربی بومی و موفق متین در کنار این تیم نیست و به کاشان رفته است و دانیله بانیولی سرمربی سرشناس و مطرح ایتالیایی هدایت متین را برعهده گرفته است.



متین ورامین برای لیگ امسال با جذب ستارگان مطرح والیبال ایران، خط و نشان جدی برای سایر حریفان کشیده است و از اکنون بسیاری از کارشناسان متین ورامین را شانس اول کسب عنوان قهرمانی می دانند.



جذب ستارگانی نظیر محمد موسوی، سعید معروف، شهرام محمودی، نصر اصفهانی و احسن الله شیرکوند و تمدید قرارداد محسن عندلیب، نیکولوف و میرزاجانپور در کنار هدایت دانیله بانیولی انتظارات را از متین بالا برده است.



تنها مشکل جدی متین، انتخاب دیرهنگام سرمربی جدید و از دست دادن فرصت تمرین در آغاز فصل است و به همین خاطر هنوز بازیکنان متین با یکدیگر هماهنگ نشده اند که این ناهماهنگی در مسابقات تهران که به مناسبت هفته تربیت بدنی برگزار شد مشهود و واضح بود.



به هر ترتیب فردا و از ساعت 17 تیم متین در مقابل تیم قدرتمند شهرداری ارومیه صف آرایی خواهد کرد و این اولین نمایش متین ورامین در لیگ برتر و در مقابل هزاران طرفدار متعصب متین است و همه انتظار پیروزی از این تیم را دارند.



گفتنی است بازی هفته اول میان تیم متین ورامین و کااله مازندران به روز دهم آذرماه موکول شد.