درمان آب مروارید با استفاده از دستگاه پیشرفته در کشور

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر محمود جباروند روز سه شنبه در حاشیه بیست و سومین کنگره چشم پزشکی ایران که در مرکز همایشهای رازی برگزار می شود، گفت: اقدامات جدیدی در رشته قرنیه انجام می شود که اعمال جراحی پیوند قرنیه با استفاده از لیزرهای مدرن از جمله آن است جراحی آب مروارید با دستگاه فمتوسکند نیز برای اولین بار در کشور مورد بهره برداری قرار خواهد گرفت.

وی افزود: جراحی آب مروارید قبلا با اولتراسوند انجام می شد اما اخیرا در جهان با استفاده از لیزر هسته عدسی را خرد کرده و آن را خارج می کنند، همچنین برشهای قرنیه نیز با لیزر انجام می شود که برشهای کوچکی بوده و مقاومت چشم در برابر ضربه ها را به حداقل می رساند.

رئیس بیمارستان فارابی تصریح کرد: جراحی آب مروارید با دستگاه "فمتوسکن" برای هر چشم هزینه ای نزدیک به یک میلیون تومان خواهد داشت.

جباروند گفت: کشورمان از نظر چشم پزشکی پیشرفتهای خوبی داشته و مجهز به مدرن ترین تجهیزات است، از نظر علمی نیز اساتید قابل رقابت با کشورهای پیشرفته دنیا هستند و سالانه تعداد زیادی مقاله علمی در مجلات معتبر خارجی به خصوص آمریکا از جانب اساتید علمی به چاپ می رسد.

وی افزود: در بیمارستان فارابی حدود 400 بیمار در روز مورد عمل جراحی چشم قرار می گیرند و 3 هزار نفر نیز جهت ویزیت مراجعه می کنند. این بیمارستان تنها رفرنس اورژانس چشم پزشکی کشور است و به روزترین تجهیزات را در اختیار دارد.

همچنی دکتر هوشنگ فقیهی دبیر علمی بیست و سومین کنگره سالیانه انجمن چشم پزشکی ایران نیز با بیان اینکه در حال حاضر تخصص چشم پزشکی در ایران با تکیه بر تجربه پیشکسوستان و جذب فارغ‌التحصیلان نخبه، به یکی از علوم برتر در عرصه پزشکی تبدیل شده است، افزود: اکنون وضعیت مراکز درمانی تخصصی چشم پزشکی نیز مطلوب است و گروه‌های چشم پزشکی در دانشگاهها به توسعه این دانش و حرفه کمک شایانی می‌کنند.

وی به حضور مهمانان کشورهای اروپایی، آمریکایی و آسیایی در این کنگره اشاره کرد و گفت: از 352 مقاله ارسالی به کنگره بعد از داوری، 127 مقاله برای ارائه به صورت سخنرانی و 162 مقاله برای ارائه به صورت پوستر انجام شده‌اند.

فقیهی ادامه داد: 11 سمپوزیوم و 37 کارگاه برای کنگره امسال در نظر گرفته شده است. کم‌بینایی و گلوکوم از جمله موضوعات مورد بررسی در سمپوزیوم و بیهوشی، گلوکوم و شبکیه از جمله محورهای برگزاری کارگاههای این کنگره هستند.

بیست و سومین کنگره چشم پزشکی ایران از هفتم تا نهم آبان ماه جاری در سالن همایشهای رازی دانشگاه علوم پزشکی ایران پذیرای متخصصان چشم پزشکی از سراسر کشور است.