  1. استانها
  2. مازندران
۷ آبان ۱۳۹۲، ۱۴:۰۹

سعادتمند در گفگو با مهر: 

64 پروژه ورزشی مازندران نیمه کار است

ساری - خبرگزاری مهر: مدیرکل ورزش و جوانان مازندران گفت: 64 پروژه نیمه کاره ورزشی در استان داریم که از 10 تا 85 درصد پیشرفت فیزیکی دارند.

احمد سعادتمند در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: به عنوان نمونه در هفته دولت سالن ورزشی ماکران میاندرود را افتتاح کردیم درحالیکه فونداسیون این سالن از سال 77 اجرا شده بود و بعد از  15 سال این طرح افتتاح شد.
 
وی اظهار داشت: متاسفانه از این دست سالنها در استان زیاد وجود دارد و امیدواریم با برون رفت از موانع اقتصادی و اعتباری بتوانیم آنها را تکمیل کنیم.
 
وی عنوان کرد: برای اینکه پروژه های ورزشی استان تکمیل و افتتاح شوند، در بخش اعتبارات ملی 15 میلیارد تومان و در بخش تکمیل پروژه های استانی 12 میلیارد تومان اعتبار نیاز است.
 
سعادتمند یادآورشد: باید موافقتنامه ها امضاء و اعتبارات عمرانی ابلاغ و پس از تخصیص اعتبار، کار اجرایی شروع شود.
 
مدیرکل ورزش و جوانان مازندران درباره سرانه فضای ورزشی گفت: در بسیاری از شهرستانها طبق برنامه پنجم توسعه از مرز یک متر مربع گذشته و در برخی شهرها زیر یک متر است.
 
وی با بیان اینکه سرانه فضای ورزشی تا پایان برنامه باید به 1.2 متر مربع باشد، اظهار داشت: در مجموع سرانه فضای ورزشی استان به حد استاندارد رسیده است.
کد مطلب 2165036

