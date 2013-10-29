64 پروژه ورزشی مازندران نیمه کار است

احمد سعادتمند در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: به عنوان نمونه در هفته دولت سالن ورزشی ماکران میاندرود را افتتاح کردیم درحالیکه فونداسیون این سالن از سال 77 اجرا شده بود و بعد از 15 سال این طرح افتتاح شد.

وی اظهار داشت: متاسفانه از این دست سالنها در استان زیاد وجود دارد و امیدواریم با برون رفت از موانع اقتصادی و اعتباری بتوانیم آنها را تکمیل کنیم.

وی عنوان کرد: برای اینکه پروژه های ورزشی استان تکمیل و افتتاح شوند، در بخش اعتبارات ملی 15 میلیارد تومان و در بخش تکمیل پروژه های استانی 12 میلیارد تومان اعتبار نیاز است.

سعادتمند یادآورشد: باید موافقتنامه ها امضاء و اعتبارات عمرانی ابلاغ و پس از تخصیص اعتبار، کار اجرایی شروع شود.

مدیرکل ورزش و جوانان مازندران درباره سرانه فضای ورزشی گفت: در بسیاری از شهرستانها طبق برنامه پنجم توسعه از مرز یک متر مربع گذشته و در برخی شهرها زیر یک متر است.

وی با بیان اینکه سرانه فضای ورزشی تا پایان برنامه باید به 1.2 متر مربع باشد، اظهار داشت: در مجموع سرانه فضای ورزشی استان به حد استاندارد رسیده است.