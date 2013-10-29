درچهارمحال و بختیاری/ طرح توسعه مجتمع تفریحی پتروشیمی آفتاب درکارگروه میراث فرهنگی تصویب شد

شهرکرد- خبرگزاری مهر: معاون میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری چهار محال و بختیاری گفت: طرح توسعه مجتمع تفریحی آموزشی پتروشیمی آفتاب در کارگروه میراث فرهنگی تصویب شد.