طرح توسعه مجتمع تفریحی پتروشیمی آفتاب درکارگروه میراث فرهنگی تصویب شد

به گزارش خبرنگار مهر، حیدر صادقی ظهر سه شنبه در جلسه کارگروه میراث فرهنگی اظهار داشت: وسعت مجتمع پتروشیمی مهتاب که در چغاخور واقع شده است 20 هکتار است که با حمایت های دولتی ساخته شده است.
وی تصریح کرد: در این مجتمع 400 تخت اقامتی در نظر گرفته شده است که ظرفیت اقامتی استان را برای ورود مسافرین بیشتر خواهد کرد.
صادقی ادامه داد: این مجتمع در ستون های مختلفی چون هتل سه ستاره، مهمان سرا و سوئیت پذیرایی در دو تیپ مختلف در سطح عملکرد ملی است.
معاون میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری چهار محال و بختیاری اذعان داشت: با اجرای این طرح نه تنها از سرمایه گذار حمایت می شود بلکه در توانمند سازی روستائیان نیز کمک خواهد کرد.
صادقی بیان داشت: با اجرای این طرح از صنایع دستی و گردشگری روستا های اطراف نیز حمایت خواهد شد.
وی یادآور شد: این طرح تاکید خاصی بر مسائل زیست محیطی داشته است.
صادقی تاکید کرد: 17 میلیارد سرمایه گذاری این طرح بوده است و 20 میلیارد تومان قیمت زمینی بوده است که دولت برای ساخت این مجتمع در نظر گرفته است.
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