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۷ آبان ۱۳۹۲، ۱۵:۴۵

درچهارمحال و بختیاری/

طرح توسعه مجتمع تفریحی پتروشیمی آفتاب درکارگروه میراث فرهنگی تصویب شد

طرح توسعه مجتمع تفریحی پتروشیمی آفتاب درکارگروه میراث فرهنگی تصویب شد

شهرکرد- خبرگزاری مهر: معاون میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری چهار محال و بختیاری گفت: طرح توسعه مجتمع تفریحی آموزشی پتروشیمی آفتاب در کارگروه میراث فرهنگی تصویب شد.

به گزارش خبرنگار مهر، حیدر صادقی ظهر سه شنبه در جلسه کارگروه میراث فرهنگی اظهار داشت: وسعت مجتمع پتروشیمی مهتاب که در چغاخور واقع شده است 20 هکتار است که با حمایت های دولتی ساخته شده است.

وی تصریح کرد: در این مجتمع 400 تخت اقامتی در نظر گرفته شده است که ظرفیت اقامتی استان را برای ورود مسافرین بیشتر خواهد کرد.

صادقی ادامه داد: این مجتمع در ستون های مختلفی چون هتل سه ستاره، مهمان سرا و سوئیت پذیرایی در دو تیپ مختلف در سطح عملکرد ملی است.

معاون میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری چهار محال و بختیاری اذعان داشت: با اجرای این طرح نه تنها از سرمایه گذار حمایت می شود بلکه در توانمند سازی روستائیان نیز کمک خواهد کرد.

صادقی بیان داشت: با اجرای این طرح از صنایع دستی و گردشگری روستا های اطراف نیز حمایت خواهد شد.

وی یادآور شد:  این طرح تاکید خاصی بر مسائل زیست محیطی داشته است.

صادقی  تاکید کرد: 17 میلیارد سرمایه گذاری این طرح بوده است و 20 میلیارد تومان قیمت زمینی بوده است که دولت برای ساخت این مجتمع در نظر گرفته است.

کد مطلب 2165037

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