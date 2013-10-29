لزوم مشارکت بخش خصوصی در تصمیمات کلان کشوری/ مشکلات شهرک های صنعتی باید کاهش یابد

به گزارش خبرنگار مهر، پیمان پورنصیری ظهر سه شنبه در مصاحبه با خبرنگاران با اشاره به مشکلات موجود در شهرک های صنعتی و ضرورت اصلاح قانون نحوه واگذاری مالکیت و اداره امور شهرک های صنعتی بر لزوم بازنگری در اساسنامه همسان و تمامی دستورالعمل ها و آئین نامه های اجرایی اشاره کرد.

وی افزود: با توجه به عدم توان مالی بسیاری از صاحبان صنایع در تامین منابع لازم و ایجاد درآمدهای پایدار برای شهرک های صنعتی، تجدید نظر درهزینه های بالادست شرکت شهرک های صنعتی و ایجاد زیرساخت های مهمی همچون آب ، برق ، گاز، مخابرات ، راه دسترسی مناسب و ایجاد تصفیه خانه های صنعتی یکی از خواسته های هیئت امنای شرکت شهرک های صنعتی از مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران بوده است.

عضو هیئت مدیره مجتمع سراسری هیئت امنا شهرک های صنعتی ایران با اشاره به ماده 158 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه مبنی بر فراهم شدن زیرساخت ها در شهرک های صنعتی گفت: با توجه به اینکه اختصاص ردیف بودجه ای مشخص از سوی دولت در قوانین بودجه سنواتی از محل درآمدهای عمومی و یا درآمدهای اختصاصی دستگاه های اجرایی لحاظ شده اما تاکنون هیچ ردیف بودجه ای برای آماده سازی زیرساخت های شهرک های صنعتی تخصیص نیافته است.

وی تصریح کرد: در راستای سیاست های اجرایی اصل 44 قانون اساسی باید با بها دادن به نمایندگان بخش خصوصی و مشارکت بیشتر این بخش در تصمیمات کلان کشوری شاهد کاهش مشکلات شهرک های صنعتی باشیم.

پورنصیری در ادامه با اشاره به معافیت های مالیاتی 15 ساله برای واحدهای صنعتی مستقر در مناطق آزاد تجاری و صنعتی کشور اذعان داشت: با توجه به کوچکی و آسیب پذیری واحدهای مستقر در شهرک های صنعتی پیشنهاد برقراری معافیت مالیاتی برای واحدهای صنعتی مستقر در شهرک های صنعتی به معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت ارائه شد.

وی همچنین از پیشنهاد هیئت امنا شهرک های صنعتی ایران مبنی بر اجرایی شدن ماده هشت قانون هدفمندی یارانه ها و تخصیص 30 درصد از خالص درآمدهای دولت به واحدهای صنعتی خبر داد و افزود: طبق بند(ه) ماده هشت این قانون، دولت مکلف به تخصیص 30 درصد از درآمدهای ناشی از اجرای هدفمندی یارانه ها به واحدهای صنعتی و پرداخت کمک های بلاعوض، یارانه سود تسهیلات برای حمایت از تولیدکنندگان بخش کشاورزی و صنعتی و حمایت از تولید نان صنعتی شده است اما تاکنون هیچ اقدامی در این زمینه صورت نگرفته است.

عضو هیئت مدیره مجتمع سراسری هیئت امنا شهرک های صنعتی ایران همچنین خواستار لزوم پیگیری عدم صدور طرح توسعه برای واحدهای صنعتی و موضوع ممنوعیت توسعه عرصه و صدور پروانه بهره برداری برای واحدهای صنعتی احداث شده در شهرک های صنعتی شد.

وی تصریح کرد: پیشنهاد تشکیل اتاق فکر و برگزاری مستمر جلسات همفکری یکی دیگر از خواسته های هیئت امنای شرکت شهرک های صنعتی ایران از معاون وزیر و مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی بوده است.

پور نصیری گفت: از این پس نمایندگان هیئت مدیره مجتمع سراسری هیئت امنا شهرک های صنعتی ایران در جلسات معاونان وزارت صنعت شرکت می کنند.

وی یادآورشد: با دستور سید ابریشمی معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت، تشکیل کمیته تخصصی تدوین اساسنامه همسان صادر شد.

عضو هیات مدیره مجتمع سراسری هیأت امناء شهرک های صنعتی ایران اظهارداشت: همچنین مقرر شد به منظور همفکری و هم اندیشی بیشتر دولت با بخش خصوصی سه نفر از اعضای هیئت مدیره مجتمع سراسری هیئت امناء شهرک های صنعتی ایران در شورای معاونین وزیر صنعت، معدن و تجارت حضور یابند.