ضرورت توجه جدی به توریسم مذهبی در زنجان/ شهر زنجان رنگ محرم می گیرد

به گزارش خبرنگار مهر، پریسا شعبانی ظهر سه شنبه در جلسه علنی شورای شهر زنجان افزود: المان های مذهبی خاصی که نمادی از تجمع عظیم مردم زنجان در ایام محرم باشد در شهر زنجان نصب شده است.



وی اظهار داشت: المان های شهری هویت آن شهرها محسوب می شوند و در این راستا این المان ها در شهر جاذبه ایجاد می کنند.

عضو شورای شهر زنجان با اشاره به موقعیت جغرافیایی مناسب استان زنجان گفت: با توجه به اینکه زنجان در مسیر ارتباطی چند استان مختلف است باید زمینه اقامت پذیری مسافران در این شهر در دستور کار قرار گیرد چرا که توجه به این امر در جذب گردشگر هم مثمر ثمر خواهد بود.



شعبانی بر نوسازی ناوگان حمل و نقل عمومی شهر زنجان تاکید کرد و گفت: توجه به این امر ارتقا کیفیت خدمات رسانی وسایل حمل و نقل عمومی در شهر را به دنبال دارد.



وی در ادامه با اشاره به مشکل نبود گاز در برخی منازل و سکونت گاه های غیر رسمی شهر زنجان از جمله سایان و کوی وحدت گفت: عدم گاز رسانی به این واحدهای مسکونی ناشی از نگرانی شهرداری از گسترش سکونت گاه های غیر مجاز است.



در ادامه یکی دیگر از اعضای شورای شهر زنجان نیز با اشاره به پروژه های نیمه تمام شهری در زنجان گفت: وضعیت اراضی جنب سینما قدس، واحدهای تجاری ضلع غربی سبزه میدان و طرح سبزه میدان باید هر چه سریعتر تعیین تکلیف شئد چرا که نمای بدی در شهر ایجاد می کنند.



عباس راشاد افزود: واحدهای تجاری ضلع غربی سبزه میدان تهدیدی برای هویت شهری محسوب می شوند بنابراین باید هرچه سریعتر جابجا شوند.



وی در خصوص پروژه سبزه میدان گفت: اگر شهرداری منتظر سرمایه گذار برای اجرای این طرح باشد اجرای آن به طول خواهد انجامید بنابراین باید هر چه سریعتر عملیات اجرایی بخش هایی از این طرح که اولویت دارد آغازشود چرا که استان زنجان محل گذار مسارفان زیادی است و عدم اجرای این پروژه برای شهر خوب نیست.