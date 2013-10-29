به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله العظمی سید عبدالکریم موسوی اردبیلی در دیدار با مسئولان و کارکنان اداره کل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس استان قم طی سخنانی اهمیت والای زنده داشتن اهداف و ارزش های انقلاب اسلامی و دفاع مقدس را متذکر شد و گفت: آنچه که ملت ایران به رهبری امام راحل در دوران پیروزی انقلاب اسلامی و 8 سال دفاع مقدس انجام دادند کاری مهم و بی نظیر بود و بسیار لازم و ضروری است که نسل جدید اهداف و آرمان های انقلاب اسلامی و دفاع مقدس را بشناسند.

وی انقلاب اسلامی را از این جهت بی نظیر دانست که در هر انقلابی پس از پیروزی انقلاب و گذشت زمان و فاصله گرفتن از شرایط انقلابی، بسیاری از افراد ماهیت خود را تغییر داده‌اند که این امر باعث بروز اختلافات و چالش‌های اساسی در ادامه راه آنها شده است، اما پس از پیروزی انقلاب اسلامی هرگاه اختلاف یا مشکلی پیدا می‌شد با یک اشاره امام خمینی(ره) یا نامه‌ای از جانب ایشان، مشکل حل شده و راه برای ادامه آرمان های انقلاب هموار می شد.

رئیس دانشگاه مفید قم گفت: نسل جدید امروز که انقلاب و دفاع مقدس را از نزدیک ندیده‌اند، نمی‌دانند که زمینه‌های بروز انقلاب چه بوده و رهبری انقلاب و مردم در آن دوره چگونه فکر می‌کردند و به دنبال چه چیزهایی بودند که انقلاب اسلامی و پس از آن دوران دفاع مقدس را این گونه رقم زده‌اند و اینها برای نسل جدید معلوم نیست.

وی با تشریح اوضاع عمومی کشور در دوران قبل از پیروزی انقلاب اسلامی، افزود: بسیاری از جوانان امروز تصویر مبهمی از آن دوران دارند و چون از نزدیک شرایط و وضع آن زمان را ندیده اند، نمی‌دانند که در آن دوران بسیاری از جوانان و مردم را شبانه از خانه خود دستگیر می‌کردند و به راحتی آنها را می‌کشتند و به جای تحویل جنازه آنها به خانواده هایشان، حتی پول اسلحه و گلوله‌ای که برای کشتن آنها صرف کرده بودند را از خانواده هایشان می‌گرفتند.

آیت الله موسوی اردبیلی انتقال معارف و ارزش‌های دفاع مقدس و انقلاب اسلامی به نسل جوان را از کارهای بسیار سخت شمرد و گفت: نباید در این راه خستگی بر مسئولان چیره شود.

وی در ادامه آگاه شدن مردم و نسل امروز از وضعیت آن زمان کشور را لازم دانست و افزود: اینها را باید به مردم گفت تا بدانند که چه خبر بوده و در چه شرایط انقلاب پیروز شده است.

این مرجع تقلید شیعیان در پایان با ذکر چند خاطره، آگاه ساختن نسل جوان از اهداف انقلاب و دفاع مقدس و نتایج و ارزش های آن را وظیفه مسئولان امروز عنوان کرد.

موزه دفاع مقدس استان قم 30 درصد پیشرفت داشته است

سرهنگ احمد حسینی، مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس قم نیز در این دیدار گفت: احداث موزه دفاع مقدس استان قم از جمله مصوبات سفر مقام معظم رهبری به قم در سال 1389 بود که فاز اجرایی آن از سال گذشته آغاز شده و تاکنون 30 درصد پیشرفت فیزیکی داشته است.



وی در تبیین ویژگی های خاص این موزه و وجوه تمایز آن با سایر موزه های ویژه دفاع مقدس در کشور، خاطرنشان ساخت: دو بخش خاص به صورت ویژه برای موزه دفاع مقدس استان قم در نظر گرفته شده است که بخش نخست به انعکاس و تبیین نقش روحانیون و طلاب در دوران جنگ تحمیلی و حفظ و اشاعه آثار و ارزش های دفاع مقدس اختصاص خواهد یافت.



مدیر کل حفظ آثار و ارزش های دفاع مقدس قم دومین بخش ویژه موزه دفاع مقدس قم را شامل معرفی و تبیین نقش زنان در دفاع مقدس عنوان کرد و افزود: در این دو بخش با گردآوری آثار، اسناد و مدارک به همراه خاطرات و پژوهش های تاریخی، تاثیرات روحانیون و زنان در دفاع مقدس و ظرفیت ها و توانمندی های امروز آنان در رابطه با حفظ و معرفی ارزش های دفاع مقدس، تبیین می شود.



وی با بیان اینکه ارزش های دفاع مقدس جدا از ارزش ها و آرمان های انقلاب اسلامی نیستند، گفت: اگر انقلاب اسلامی به پیروزی نمی رسید، دفاع مقدس هم شکل نمی گرفت و اگر دفاع مقدس نبود، چیزی از ارزش های انقلاب اسلامی باقی نمی ماند.



حسینی در ادامه با اشاره به اهمیت معرفی هر چه بیشتر و بهتر دفاع مقدس و اهداف و ارزش های آن به نسل جوان، تاکید کرد: امروز معرفی ارزش های دفاع مقدس به نسل جوان و نهادینه ساختن آن، نیازمند راهکارها و شیوه های جدیدی است که از جمله موثرترین آنها انتقال مفاهیم با استفاده از زبان علم و هنر است.



وی ارائه 2 واحد درسی با عنوان «آشنایی با دفاع مقدس» در دانشگاه های کشور را یکی از راهکارهای مطلوب در این زمینه دانست و اعلام کرد: از ابتدای ارائه این واحد درسی تا به امروز، بیش از 7500 دانشجو در استان قم این درس را گذرانده اند و در سال تحصیلی جاری نیز در حدود 4000 دانشجو این واحد را انتخاب کرده اند.



سرهنگ حسینی ضمن بیان برخی از اهداف و فعالیت های اداره کل حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس قم، حمایت از پایان نامه های مرتبط با موضوعات دفاع مقدس و تالیف کتب درسی در این باره را از جمله فعالیت های بنیاد برشمرد و اذعان داشت: تا به امروز 110 عنوان کتاب با موضوعات مربوط به دفاع مقدس در قم تالیف و منتشر شده است.



این مسئول بنیاد حفظ آثار و ارزش های دفاع مقدس قم در پایان رهنمودها و راهنمایی های علما و آیات عظام را باعث دلگرمی و توفیق هر چه بیشتر دست اندرکاران و فعالان عرصه حفظ و ترویج ارزش های دفاع مقدس عنوان کرد و همکاری تمامی نهادها و ارگان ها را در این زمینه خواستار شد.