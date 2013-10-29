اجرای خط انتقال آب بوشکان و ساخت مخزن وحدتیه نیازمند 45 میلیارد ریال اعتبار است

به گزارش خبرنگار مهر، حیدر دهقانی صبح سه‌شنبه در جمع خبرنگاران با بیان اینکه شهرستان دشتستان از نقاط مهم استان بوشهر است، تاکید کرد: با توجه به گستردگی این شهرستان ارائه خدمات به مردم دشتستان از اهمیت بالایی برخوردار است و شرکت آب و فاضلاب استان بوشهر به این امر توجه ویژه‌ای دارد..

وی با بیان اینکه خشکسالی‌های سنوات اخیر موجب خشک شدن چاه‌های آب شرب منطقه شده است گفت: با پیگیری‌های انجام شده، اعتبار عملیات آبرسانی به بوشکان تامین شد که اکنون یک حلقه چاه دراین منطقه حفر شد و عملیات خط انتقال آن به‌زودی اجرایی می‌شود.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان بوشهر تصریح کرد: برای انتقال آب این چاه به بوشکان نیازمند احداث خط انتقالی به‌طول هفت کیلومتر است که بزودی اجرایی می‌شود.

دهقانی با اشاره به تعداد مشترکین آب بوشکان گفت: بر اساس آمار موجود 500 اشتراک آب در شهر بوشکان وجود دارد و جمعیتی بالغ بر سه هزار نفر در این شهر زندگی می‌کنند که از خدمات شرکت آب و فاضلاب استان بوشهر بهره‌مند هستند.

رفع مشکل آب بوشکان و روستاهای اطراف

مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب استان بوشهر تاکید کرد: با اجرای خط انتقال آب، ضمن تامین آب شرب بوشکان، روستاهای اطراف این شهر هم مشکل کم آبی آنها برطرف می‌شود.

دهقانی با بیان اینکه طرح خط انتقال آب از چاه آب شرب بوشکان به شبکه آبرسانی این شهر بزودی آغاز می‌شود گفت: این خط انتقال 7 کیلومتر طول دارد که با اجرای آن مشکل آب شرب اهالی شهر بوشکان و روستاهای اطراف برطرف می‌شود.

وی از اجرای مخزن ذخیره آب شهر وحدتیه خبرداد و گفت: ساخت مخزن ذخیره آب وحدتیه به ظرفیت 5 هزار متر مکعب در دستور کار شرکت آب و فاضلاب استان بوشهر قراردارد که درنیمه دوم امسال اجرایی می‌شود.

مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب استان بوشهر با بیان اینکه با اجرای ساخت مخزن آب، مشکل فشار آب و تامین آب در مواقع بحرانی در وحدتیه برطرف می‌شود افزود: برای اجرای طرح‌آبرسانی به بوشکان و ساخت مخزن ذخیره آب وحدتیه 45 میلیارد ریال اعتبار پیش‌بینی شده است.