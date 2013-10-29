دستگیری 210 نفر از اخلالگران نظم و امنیت عمومی در هرمزگان/ در برخورد با مخلان امنیت کوتاه نمی آییم

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ بهرام عزیزی بعدازظهر سه شنبه در نشست خبری که در سالن کنفرانس پلیس اطلاعات و امنیت عمومی برگزار شد، رسانه ها را چشم و گوش و آینه تمام نمای جامعه عنوان کرد و افزود: رسانه ها با اطلاع رسانی شفاف و به موقع در افزایش احساس امنیت مردم تاثیرگذار هستند. در کنترل اجتماعی هم نقش آفرین خواهند بود.

وی در اشاره به نظارت های پلیس امنیت عمومی بر مرزهای آبی و هوایی استان بیان داشت: طی هفت ماهه امسال 20 هزار و 652 روادید صادر و چهار هزار و 228 مورد گذرنامه تمدید شد. طی این مدت 199 هزار و 971 مورد کنترل مترددین مرزهای هوایی و دریایی در استان انجام شد. همچنین در این مدت هزار و 363 مورد مجوز اقامت برای اتباع بیگانه صادر شده است.

عزیزی با تاکید بر اینکه بکارگیری اتباع بیگانه فاقد مجوز اقامت در کارگاه ها غیرقانونی است، اظهارداشت: 164 کارفرما به علت بکارگیری اتباع غیرمجاز جهت اجرای حکم به مراجع قضایی معرفی شده اند.

وی در ادامه تشریح عملکرد پلیس تخصصی امنیت عمومی بررسی صلاحیت دو هزار و 170 نفر از اصناف، بررسی صلاحیت انتظامی 23 هزار و 15 مورد اصناف و بررسی صلاحیت ترافیکی 295 واحد صنفی و کنترل یک هزار و 894 مورد نامهای غیرمتعارف در اصناف هرمزگان را جزو خدمات و عملکرد این پلیس بیان کرد.

رئیس پلیس اطلاعات و امنیت عمومی هرمزگان با اظهار اینکه در هفت ماهه امسال هزار و 739 مورد مجوز برگزاری مراسمات مختلف در استان صادر شده است، ابرازداشت: هزار و 697 واحد صنفی متخلف توسط پلیس اماکن پلمپ و پرونده متخلفان جهت صدور حکم به مراجع قضایی ارسال شد.

به گفته وی، در هفت ماهه گذشته در راستای ارتقای امنیت اجتماعی و اخلاقی دو هزار و 76 مورد تذکر به افراد بدپوشش و بدحجاب تذکر، راهنمای و مشاوره داده شد.

وی در تشریح عملکرد بازرسی ها و برخورد با اقلام قاچاق و ضدفرهنگی افزود: طی بازرسی های صورت گرفته از واحد های صنفی و عطاری ها هزار و 403 قلم داروهای غیرمجاز و قاچاق جمع آوری شد. طی همین مدت 32 هزار و 67 مورد البسه نامتعارف از سطح واحدهای صنفی جمع آوری شد.

وی با تاکید بر اینکه والدین در خرید اقلام مدرسه دقت بیشتری داشته باشند، گفت: سه هزار و 813 قلم کیف و لوازم التحریر که از تصاویر غیرمتعارف استفاده کرده بودند از سطح لوازم التحریری ها جمع آوری شد. همچنین در برخورد با علائم شیطان پرستی هزار و 697 مورد کشف و جمع آوری شد.

سرهنگ عزیزی با اعلام جمع آوری دو هزار و 617 قلیان از سطح پارکها و اماکن عمومی تصریح کرد: کشفیات مشروبات الکلی طی هفت ماهه امسال 80 درصد افزایش یافته است. کشفیات اقلام فرهگی هم طی همین مدت با رشد 19 درصدی روبرو بود.

وی با اشاره به طرح های اجرا شده در برخورد با اخلالگران نظم و امنیت بیان داشت: 210 نفر از افرادی که تحت تعقیب و یا موجب اخلال در امنیت عمومی شده اند را دستگیر و به مراجع قضایی جهت پیمودن مراحل قانونی تحویل شده اند.

رئیس پلیس اطلاعات و امنیت عمومی هرمزگان همچنین با اظهار اینکه 132 طرح ارتقای امنیت عمومی و اجتماعی در سطح استان برگزار شده، ادامه داد: طی این عملیات ها بیش از 13 هزار نفر از مخلان امنیت دستگیر شدند.

وی در پاسخ به سئوال یکی از خبرنگاران در مورد اعتراضات مردم به جدا سازی پارسیان و برگزاری تجمعاتی در مقابل استانداری و صدا و سیما بیان داشت: این موضوع به دلیل اهمیت موضوع و درگیر بودن پلیس های تخصصی دیگر باید از سوی فرماندهی انتظامی جزئیات و نحوه آن توضیح داده شود.

سرهنگ عزیزی با بیان اینکه مردم هرمزگان مردمی شریف و فهیم هستند، افزود: مردم ما می دانند برای بیان انتقادات خود در چارچوب و مواضین قانونی حرکت کنند.