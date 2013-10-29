عدم ثبت ازدواج‌ شرعی اتباع بیگانه مبتلایان تالاسمی اصفهان را افزایش داده است

به گزارش خبرنگار مهر، شاهین شیرانی پیش از ظهر امروز، در جلسه شورای هماهنگی ثبت وقایع حیاتی استان اصفهان با اشاره به روند نامطلوب رشد جمعیت در کشور ایران و به ویژه استان اصفهان اظهار داشت: چنانچه رشد جمعیت به همین روش دنبال شود در سال 1480 جمعیت کشور به 31 میلیون نفر خواهد رسید.

وی توجه به سلامت مادران و کودکان را مهم‌ترین توصیه وزارت بهداشت برای داشتن جامعه‌ای سالم و با روند رشد جمعیت دانست و ادامه داد: آنچه در حال حاضر بر سلامت مادران و نوزادان تاثیر مستقیم دارد امید به زندگی است که باید به این امر توجه بیشتری داشته باشیم.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان اصفهان با بیان اینکه امید به زندگی در خانواده‌های ایرانی از بعد از انقلاب تاکنون در بین مردان به 72 درصد و در بین خانم‌های ایرانی به 73 درصد رسیده است، افزود: متاسفانه علی رغم باور عمومی با توجه به شرایط موجود تغییر اساسی در خصوص میزان جمعیت مشاهده نمی‌شود.

وی سونامی بیماری‌ها غیر واگیر دار و بالا رفتن سن جمعیت را از دیگر مشکلات جامعه کنونی دانست و افزود: هر چه سن افراد جامعه بالاتر می‌رود پیشگیری از بیماری‌ها با مشکل مواجه می‌شود.

شیرانی ازدواج‌های غیر ثبت شده شرعی در استان اصفهان را یکی از معضلات کنونی شهر اصفهان در حفظ سلامت مادران و نوزادان دانست و ادامه داد: در این راستا عدم ثبت ازدواج‌های شرعی اتباع افغانی غیر مجاز مشکلات زیادی را در استان به وجود آورده است.

وی ادامه داد: هر بیمار تالاسمی که اینگونه به دنیا می‌آید صدها میلیون تومان برای بهداشت و سلامت استان هزینه‌بر خواهد بود.



