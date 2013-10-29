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۷ آبان ۱۳۹۲، ۱۴:۵۲

فرابورس برای شرکت‌های کوچک تابلو می‌زند

فرابورس برای شرکت‌های کوچک تابلو می‌زند

مدیرعامل شرکت فرابورس ایران گفت: از 46 هزار میلیارد تومان معاملاتی که از ابتدای تاسیس فرابورس انجام شده، بیش از 20 هزار میلیارد تومان تامین مالی بوده است.

به گزارش خبرنگار مهر، امیرهامونی امروز در شانزدهمین نشست صبحانه کاری بازار سرمایه با محوریت توسعه تامین مالی از طریق بازار سرمایه با تاکید بر بازار اولیه، گفت: از 46 هزار میلیارد تومان معاملاتی که از ابتدای تاسیس فرابورس انجام شده است، بیش از 20 هزار میلیارد تومان تامین مالی بوده است.

مدیرعامل فرابورس ادامه داد: از این مبلغ 15 هزار میلیارد تومان نیز سهام جدید و حق تقدم و 6 هزار میلیارد تومان بازار تامین مالی خرد مسکن (تسهیلات مسکن) بوده است. همچنین دو هزار و 500 میلیارد تومان بازار با درآمد ثابت فرابورس است.

وی با اشاره به اینکه ماده 99 قانون برنامه پنجم توسعه شامل پذیره نویسی و بازار اولیه می شود، ابراز داشت: البته در پذیره نویسی ها، شعب بانک ها نیز می توانند شرکت داشته باشند و به گسترش بازار سرمایه کمک کنند.

هامونی به روش های تامین مالی از طریق فرابورس اشاره و تصریح کرد: می توان بر روی صندوق های زمین و ساختمان کار کرد و این نوع صندوق ها را وارد بازار کرد. در کنار آن، تامین مالی مخترعین و طراحان هم دیده شده و به همین منظور، بازار ایده در فرابورس در حال طراحی است و در حال حاضر نیز ایده های خوبی به این بازار ارایه شده است.

وی به پذیره نویسی شرکت ها ، هلدینگ ها و اسناد خزانه اسلامی اشاره کرد و ابراز داشت: البته اسناد خزانه اسلامی فقط شامل بازار ثانویه می شود و پیشنهاد می شود تا بازار اولیه این اوراق از طریق شبکه کارگزاری و بانک ها صورت بگیرد.

مدیرعامل شرکت فرابورس به بنگاه های کوچک مقیاس اشاره کرد و افزود: قرار است تابلویی در فرابورس راه اندازی شود تا شرکت هایی که با سرمایه کوچک راه اندازی می شوند، وارد این تابلو شوند.

 

کد مطلب 2165054

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