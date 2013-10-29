به گزارش خبرنگار مهر، امیرهامونی امروز در شانزدهمین نشست صبحانه کاری بازار سرمایه با محوریت توسعه تامین مالی از طریق بازار سرمایه با تاکید بر بازار اولیه، گفت: از 46 هزار میلیارد تومان معاملاتی که از ابتدای تاسیس فرابورس انجام شده است، بیش از 20 هزار میلیارد تومان تامین مالی بوده است.

مدیرعامل فرابورس ادامه داد: از این مبلغ 15 هزار میلیارد تومان نیز سهام جدید و حق تقدم و 6 هزار میلیارد تومان بازار تامین مالی خرد مسکن (تسهیلات مسکن) بوده است. همچنین دو هزار و 500 میلیارد تومان بازار با درآمد ثابت فرابورس است.

وی با اشاره به اینکه ماده 99 قانون برنامه پنجم توسعه شامل پذیره نویسی و بازار اولیه می شود، ابراز داشت: البته در پذیره نویسی ها، شعب بانک ها نیز می توانند شرکت داشته باشند و به گسترش بازار سرمایه کمک کنند.

هامونی به روش های تامین مالی از طریق فرابورس اشاره و تصریح کرد: می توان بر روی صندوق های زمین و ساختمان کار کرد و این نوع صندوق ها را وارد بازار کرد. در کنار آن، تامین مالی مخترعین و طراحان هم دیده شده و به همین منظور، بازار ایده در فرابورس در حال طراحی است و در حال حاضر نیز ایده های خوبی به این بازار ارایه شده است.

وی به پذیره نویسی شرکت ها ، هلدینگ ها و اسناد خزانه اسلامی اشاره کرد و ابراز داشت: البته اسناد خزانه اسلامی فقط شامل بازار ثانویه می شود و پیشنهاد می شود تا بازار اولیه این اوراق از طریق شبکه کارگزاری و بانک ها صورت بگیرد.

مدیرعامل شرکت فرابورس به بنگاه های کوچک مقیاس اشاره کرد و افزود: قرار است تابلویی در فرابورس راه اندازی شود تا شرکت هایی که با سرمایه کوچک راه اندازی می شوند، وارد این تابلو شوند.