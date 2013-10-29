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۷ آبان ۱۳۹۲، ۱۵:۲۱

ضیایی:

تکلیف پروژه های نیمه تمام زنجان باید هر چه زودتر مشخص شود

تکلیف پروژه های نیمه تمام زنجان باید هر چه زودتر مشخص شود

زنجان - خبرگزاری مهر: رئیس شورای شهر زنجان، با اشاره به پروژه های نیمه تمام شهری در زنجان گفت: وضعیت اراضی جنب سینما قدس، واحدهای تجاری ضلع غربی سبزه میدان و طرح سبزه میدان باید هر چه سریعتر تعیین تکلیف شود.

به گزارش خبرنگار مهر، آراض ضیایی ظهر سه شنبه در جلسه علنی شورای شهر افزود: در استان باید پروژه هایی که نمای بدی در زنجان ایجاد می کنند هر چه زودتر اجرایی شوند.

وی به گازرسانی به برخی از مناطق کوی حدت و سایان در زنجان اشاره کردوگفت: برخوردهای سلیقه ای در زمینه گاز رسانی به سکونت گاه های غیر رسمی اعمال شده است چرا که تعدادی از این واحدهای مسکونی از نعمت گاز برخوردارند و تعداد دیگری از آن محروم هستندو باید به این امر بسیار توجه شود.

رئیس شورای شهر زنجان تاکید کرد: پرونده گاز رسانی به سکونت گاه های غیر رسمی برای بررسی بیشتر به کمیسیون عمران ارجاع داده می شود.

ضیایی با تاکید بر اینکه شورای چهارم اعتقاد راسخی نسبت به مدیریت واحد شهری دارد اظهار داشت: برای پیشگیری از مشکلات احتمالی جلساتی با دستگاه های خدمات رسان در رابطه با نحوه حفاری در شهر برگزار شده است.

وی در ادامه یادآور شد:باید همه مردم به یک اندازه از امکانات بهره مند شوند.

رئیس شورای شهر زنجان تصزیح کرد: شورای چهارم رفع مشکلات مردم و توجه به پروژه های نیمه تمام را اولویت کاریی خود دارد.

کد مطلب 2165055

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