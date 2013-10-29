اعلام جزئیات آرم طرح ترافیک سال 93/ کاهش آرمهای سالانه

سید جعفر تشکری هاشمی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه تعداد آرمهای طرح ترافیک در سال 93 نسبت به 92 هیچگونه افزایشی نخواهد داشت گفت: سیاستهای ما افزایش آرمهای هفتگی، روزانه و ماهانه است زیرا آرم های سالانه انحصاری برای عده یا خاص ایجاد می کند.

وی ادامه داد: بر اساس مصوبه شورای شهر آرمهای روزانه و هفتگی نیز ملزم به داشتن معاینه فنی هستند که ما پس از ابلاغ این مصوبه زیرساختهای اجرای آن را نیز فراهم می کنیم. یکی از این زیرساخت ها فراهم شدن پلاک های خودروهایی است که از دیگر شهرها معاینه فنی دریافت کردند و در سیستم مکانیزه ما نیستند.

معاون شهردار تهران با اشاره به حذف برچسبهای معاینه فنی گفت: به دلیل کنترل ورودی و خروجی های محدوده طرح ترافیک امکان حذف برچسبها را داریم اما باید این موضوع با مشورت پلیس باشد و به دلیل برخی از مسایل فرهنگی و اجتماعی امکان دارد پلیس تمایل داشته باشد کنترل بصری انجام دهد.

تشکری هاشمی در خصوص افزایش قیمت آرمهای طرح ترافیک در سال 93 گفت: پیشنهاد ما افزایش 10 درصدی است و اگر شورا قیمتها را قبل از آغاز ثبت نام به تصویب برساند قیمت سال 93 گرفته می شود اما در غیر این صورت به صورت علی الحساب از واجدین شرایط اخذ می شود و در صورت مازاد به آنها پس داده می شود.