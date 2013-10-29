احتمال از سرگیری همکاری خودرویی ایران و فرانسه

به گزارش خبرگزاری مهر، هاشم یکه‌زارع در دیدار با نماینده مجلس سنای فرانسه گفت: صنعت خودروسازي در همكاري ها و ارتباطات طولاني مدت ايران و فرانسه نقش بزرگي داشته و سابقه طولاني حضور پژو و رنو در ايران مويد اين موضوع است. البته باید امیدوار بود که وقفه ايجاد شده در همكاري هاي خودرويي ايران و فرانسه به زودي برطرف شود و روابط توسعه يابد.

مدیرعامل گروه صنعتی ایران خودرو افزود: باید دقت ويژه‌ای نسبت به شرايط و فرصت هاي جديد در اقتصاد ایران صورت گیرد؛ چراکه بازار ايران براي صنايع خودروسازي دنيا بكر است و شركت هاي بسياري به اين بازار علاقه دارند؛ لذا بايد قدر اين فرصت ها را بدانيم.

وی در ادامه با اشاره به جايگاه گروه صنعتي ايران‌خودرو به عنوان بزرگ ترين خودروساز خاورميانه، اظهار كرد: اين گروه صنعتي مايل است، شركت هاي پژو و رنو را به عنوان شركاي اصلي در كنار خود داشته باشد.

یكه زارع همكاري شركت ها را در گرو همكاري كشورها دانست و از سناتور لوكونت خواست دستگاه ها و نهادهاي قانوني فرانسه را در جريان اين ملاقات قرار داده و موضوع هاي مطرح شده را به آنان نيز انتقال دهد تا تصميم هاي درست گرفته شود.

وي اظهار اميدواري كرد تا سال ديگر پژو و رنو در خط توليد ايران خودرو حضور داشته باشند.

سناتور لوكونت نيز در اين ديدار از تمايل بسياري كشورها به بهره گيري از فرصت هاي ايجاد شده در راه توسعه همكاري هاي خودرويي با ايران سخن گفت و اظهار كرد: همه ما از تحريم ها رنج برده ايم. اميدواريم بتوانيم از ظرفيت هاي موجود همكاري استفاده كنيم.

اين نماينده سناي فرانسه كه براي ديدار با فرانسويان مقيم ايران به تهران سفر كرده بود،‌ افزود: از تابستان امسال چشم انداز جديدی در روابط دو كشور پيش روي ما است و بي صبرانه منتظريم تا هر چه زودتر اين كار را عملي كنيم.

سناتور لوكونت در پايان با تاكيد بر لزوم خروج از شرايط بحران گفت: نتيجه ديدار با مديرعامل ايران خودرو را به اطلاع دولت و نهادهاي قانوني فرانسه خواهم رساند.