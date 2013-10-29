مشارکت اثر بخش نهاد مقدس خانواده در همراهی با آموزش و پرورش مورد انتظار است

به گزارش خبرگزاری مهر، در این پیام آمده است: خانواده کوچکترین و در عین حال مهمترین و اصلیترین نهاد اجتماعی است که در رشد و شکوفایی استعداد و توانمندیهای فرد در طول تاریخ ایفای نقش کرده است؛ در این راستا خانواده ایرانی با اصالت تاریخی و دینی خود، به خوبی دریافته است برای تربیت فرزندانی عدالت جو، مهرورز، مسئولیت پذیر، متفکر و نقد پذیر در تراز جمهوری اسلامی ایران باید در محیطی آکنده از مهر و عطوفت و احترام متقابل، فضایی مناسب برای گفتوگو و نقد سازنده فراهم ساخته و به کودکان و نوجوانان فرصت ابراز وجود داده شود تا از این رهگذر روح لطیف آنان صیقل یافته و شخصیت آنان مراحل رشد و کمال را طی نماید و ظرفیت تحمل اندیشه دیگران در آنان ارتقا یابد.
این پیام میافزاید: رسالت خطیر آموزش و پرورش تربیت انسانهایی خلاق، فکور و پای بند به ارزشهای الهی است که با برنامهریزی منسجم و نظاممند، بسیج منابع انسانی و تمام امکانات متناظر با اهداف ترسیم شده در سند تحول در جهت دستیابی به مراتبی از حیات طیبه تلاش می کنند و در این راه، همدلی، همنوایی و همافزایی خانوادهها نقش موثر و مفید خواهد داشت.
در ادامه این پیام آمده است: امروز که به لطف الهی و در سایه حماسه آفرینیهای ملت غیور ایران در 24 خرداد ماه 92، استقرار دولت اعتدال، تدبیر و امید محقق گشته است، در راستای تحقق رهنمودهای ریاست محترم جمهوری، مشارکت اثر بخش همه نهادهای اجتماعی و به ویژه نهاد مقدس خانواده در همراهی و تعامل با آموزش و پرورش به ویژه در ابعاد سیاستگذاری، برنامهریزی، پشتیبانی و نظارت و کاهش تصدیگری غیر ضرور دولت در بعد اجرا و تقویت روحیه جمعی مورد انتظار است.
اینجانب ضمن گرامیداشت این ایام خجسته و مبارک، امیدوارم در سالی که از سوی مقام معظم رهبری به سال حماسه سیاسی، حماسه اقتصادی مزین گشته است بتوانیم با تأسی به ارزشهای ناب اسلامی در جهت تحکیم بنیانهای خانواده و بهرهگیری از مشارکت آنان در ارتقاء و بهبود کیفی تعلیم و تربیت کودکان و نوجوانان این مرز و بوم گامهای موثری برداریم.
