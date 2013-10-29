سرپرست فرمانداری شمیرانات منصوب شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سید حسین هاشمی استاندار تهران طی حکمی عزت الله خان‌ محمدي را به سمت سرپرست فرمانداری شمیرانات منصوب کرد.

متن حکم بدین شرح است:



جناب آقاي عزت الله خان‌ محمدي

سلام عليكم

نظر به تجارب و سوابق جنابعالي و با عنايت به هماهنگي حاصله با وزارت كشور بموجب اين ابلاغ به سمت سرپرست فرمانداري شهرستان شميرانات تعيين مي‌شويد.

اميداست با استعانت از خداوند تبارك و تعالي با رعايت خط‌مشي اعلام شده و شرح وظايف قانوني و بكارگيري شيوه‌هاي مناسب در اعمال سياست‌هاي عمومي دولت تدبير و اميد در خدمت به مردم منطقه كه ولي نعمتتان و سرمايه‌هاي اصلي نظام جمهوري اسلامي هستند موفق و مؤيد باشيد.

گفتنی است؛ پیش از این محمد لاریجانی در سمت فرماندار شمیران فعالیت می کرد.