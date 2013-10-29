آغاز احداث ساختمان جدید انجمن حمایت از بیماران آسیب اصفهان

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا نصر اصفهانی ظهر امروز در مراسم احداث ساختمان درمانی بیماران آسیب نخاعی اظهار داشت: چند سال گذشته با تغییر اعضای هیات مدیره جدید انجمن، مسئله احداث ساختمان جدید این انجمن در اولویت برنامه‌های خود قرار داده است.

وی بیان داشت: با پیگیری‌های انجام گرفته نقشه این بنا آماده شده و پس از انجام امور اداری، عملیات احداث این مجتمع کلید خورد.

رئیس هیئت مدیره انجمن حمایت از بیماران آسیب نخاعی استان اصفهان ادامه داد: این ساختمان در چهار طبقه احداث شد و دارای بخش های اداری، فیزیوتراپی، کاردرمانی است.

وی افزود: انجمن حمایت از بیماران آسیب نخاعی استان اصفهان در آذر ماه سال 85 و در راستای حمایت و پشتیبانی از همه افرادی که به علت حادثه دچار آسیب نخاعی شده اند، تاسیس شد.

هنوز به نقطه مطلوبی در عرصه خدمات به بیماران آسیب نخایی دست نیافتیم

رئیس هیئت مدیره انجمن بیماران آسیب نخاعی استان اصفهان گفت: هنوز به نقطه مطلوبی در عرصه خدمات درمانی، پیشگیری و مسائل فرهنگی و غیره به بیماران آسیب نخاعی دست نیافتیم.

نصر اصفهانی اظهار داشت: نخستین گام موثر برای بیماران آسیب نخاعی انجام کار فرهنگی قوی برای این دسته از بیماران است به طوری که بتوان نیازهای و مطالبات این بیماران را به گوش مسئولان و پزشکان متخصص رساند.

وی بیان داشت: در این راستا انتشار نخستین مجله تخصصی آسیب نخاعی از سوی انجمن آسیب نخاعی استان اصفهان در سطح کشور مهمترین گامی است که در این راستا انجام دادیم.

رئیس هیئت مدیره انجمن بیماران آسیب نخاعی استان اصفهان افزود: برگزاری نشست‌های تخصصی علمی و پزشکی با اساتید و متخصصان آسیب نخاعی از دیگر اقداماتی است که در حوزه فرهنگی این بیماران انجام شده است.

وی ادامه داد: انجمن آسیب نخاعی ها بیش از هفت سال است که در استان اصفهان تشکیل شده است.

نصر اصفهانی اظهار داشت: تعداد بیماران آسیب نخاعی در استان اصفهان به 1500 تا 2 هزار نفر می‌رسد که از این تعداد 700 تا 800 نفر در شهر اصفهان هستند.

وی گفت: از تعداد بیماران آسیب نخاعی شناسایی شده تنها 400 نفر با انجمن آسیب نخاعی استان اصفهان تماس گرفتند که بین 50 تا 60 نفر مداوم با انجمن مرتبط هستند.

