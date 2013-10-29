صدور هفت فقره مجوز تاسیس صنایع کشاورزی در مازندران

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد جعفری ظهر سه شنبه در جمع مسئولان بخش کشاورزی اظهار داشت: در مهرماه سالجاری از سوی مدیریت صدور پروانه های این معاونت تعداد دو فقره مجوز توسعه صنایع بخش کشاورزی، هفت فقره جواز تاسیس صنایع کشاورزی، چهار فقره تمدید مجوز تاسیس صنایع، یک فقره مجوز تاسیس مکانیزاسیون، 3 فقره تغییر نام مجوزهای صنایع، 5 فقره پروانه بهره برداری صنایع، یک فقره تمدید مجوز توسعه مکانیزاسیون، یک فقره پروانه بهره برداری باغ و یک فقره پروانه تاسیس گل و گیاه زینتی صادر گردیده است.

وی در ادامه به بیان یکی دیگر از فعالیت های شاخص این معاونت پرداخت و افزود: با توجه به فراخوان سازمان میادین میوه و تره بار و فرآورده های کشاورزی در خصوص واگذاری تعدادی از غرفه ها به تولید کنندگان مرغ و تخم مرغ، تعداد 27 فقره پرونده از اشخاص حقیقی و حقوقی شامل 148 نفر، پس از بررسی های لازم اسناد و مدارک متقاضیان معرفی شده از مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان ها، جهت برخورداری از غرفه ها به سازمان فوق ارسال گردید.

پیش بینی تولید 540 تن کلزا در نور

مدیر جهاد کشاورزی نور پیش بینی کرد در سالجاری از حدود 300 هکتار از اراضی تحت کشت کلزا شهرستان نور بالغ بر 540 تن دانه روغنی کلزا استحصال گردد.

عارف سالاریان با بیان اینکه بیشتر کشت کلزا شهرستان نور، در حوزه مرکز جهاد کشاورزی بنفشه ده این مدیریت و از نوع رقم هایولا 401 می باشد، تصریح کرد: بر اساس آمار، متوسط عملکرد تولید دانه روغنی کلزا این شهرستان در ده سال گذشته حدود 1800 کیلوگرم بوده است.

برداشت رتون در ساری

مدیر جهاد کشاورزی ساری گفت: با شروع برداشت رتون از اراضی پرورش رتون شهرستان ساری در سالجاری، پیش بینی می گردد از حدود 1500 هکتار اراضی تحت پرورش رتون این شهرستان بالغ بر 2265 تن شلتوک برداشت گردد.

طهمورث قاسم نژاد با اشاره به اینکه در سال گذشته سطح پرورش رتون این شهرستان حدود 850 هکتار بوده است، برآورد ارزش ریالی تولید محصول رتون این شهرستان در سالجاری را بالغ بر 66062 میلیون ریال اعلام داشت و در پایان ارائه توصیه های کارشناسی از شروع عملیات کشت اصلی، تحویل نهاده های مصرفی و شرایط مناسب جوی و ... را از عوامل موثر در تولید این محصول بر شمرد.