به گزارش خبرگزاری مهر، جلسات سیری در تاریخ ادبیات و شرح بیدل روزهای چهارشنبه هر هفته در سالن سلمان هراتی حوزه هنری برگزار میشود.
این جلسات از سال 84 با حضور استاد علی معلم دامغانی هر هفته در مركز آفرینشهای ادبی حوزه هنری برگزار میشده است و بعد از وقفهای نام آن تغییر كرد و با عنوان شعر و رسانه بار دیگر برگزار شد.
پس از حضور علیرضا قزوه به عنوان مدیر مركز آفرینشهای ادبی حوزه هنری، جلسات سیری در تاریخ ادبیات دوباه راه اندازی شده و بنا است این برنامه هر هفته چهارشنبه در سالن آفرینشهای ادبی حوزه هنری برگزار شود.
دومین جلسه سیری در تاریخ ادبیات و شرح بیدل فردا چهارشنبه 8 آبان ماه برگزار میشود.
استاد علی معلم دامغانی، رئیس فرهنگستان هنر، در این جلسه علاوه بر بررسی شاعران كهن ایران به شرح اشعار بیدل دهلوی میپردازد.
همچنین در این برنامه، اشعار شاعران نیز مورد نقد و بررسی كارشناسانه قرار میگیرد.
علاقهمندان برای حضور در این جلسات میتوانند از ساعت 16 تا 18 چهارشنبهها به سالن مركز آفرینشهای ادبی حوزه هنری واقع در خیابان حافظ ـ نرسیده به پل حافظ ـ حوزه هنری مراجعه كنند.
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