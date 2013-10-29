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۷ آبان ۱۳۹۲، ۱۵:۱۲

سقوط یک فروند بالگرد ارتش پاکستان در پنجاب/ جلسه دادگاه زرداری به تعویق افتاد

سقوط یک فروند بالگرد ارتش پاکستان در پنجاب/ جلسه دادگاه زرداری به تعویق افتاد

سقوط یک فروند بالگرد ارتش پاکستان در ایالت پنجاب و تعویق جلسه بررسی پرونده فساد مالی زرداری از جمله رویدادهای اخیر این کشور به شمار می رود.

به گزارش خبرگزاری مهر، اکسپرس تریبون در گزارشی از سقوط یک فروند بالگرد ارتش پاکستان در ایالت پنجاب به دلیل نقص فنی خبر داد که در حال پرواز به سمت منطقه گوجرانواله بود.

این سانحه تلفاتی به همراه داشت و تنها دو خلبان بالگرد زخمی شدند که مردم نیز پس از این حادثه فورا مجروحین را به بیمارستان منتقل کردند. 

خبر دیگر اینکه دیوان ملی محاسبات پاکستان ضمن موافقت با درخواست تعویق بررسی پرونده فساد مالی زرداری به دلیل سفر به خارج از کشور تا روز 26 نوامبر (5 آذر) در عین حال هشدار داد که رئیس جمهوری سابق این کشور اگر در دادگاه بعدی حاضر نشود، مجرم شناخته می شود.

کد مطلب 2165081

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