دلسردی هنرمندان از قولهای بی سرانجام مسئولان/ اغلب مسئولان به جای حمایت فقط تشویق می کنند

دريافت كننده مهر اصالت يونسكو در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه 12 سال در ساخت سازهای سنتی فعالیت دارد، اظهار داشت: تاکنون موفق به دریافت یک مهر اصالت از یونسکو و دو نشان ملی از جشنواره مازندران شده ام.

فرزاد محرابی پیرو حکاکی روی فلز، ساخت ساز، منبت، معرق و خوشنویسی را از جمله فعالیت های هنری خود عنوان کرد و ادامه داد: تاکنون در چند نمایشگاه صنایع دستی حضور داشته ام اما تاکنون موفق به برگزاری نمایشگاه شخصی نشده ام.

وی با بیان اینکه از آموزشگاه خاصی برای آموختن این هنرها استفاده نکرده ام، افزود: این هنرها را به صورت استاد شاگردی آموختم.

هنرمند همدانی سازنده سازهای سنتی ایرانی با بیان اینکه برای ساخت یک اثر ساز به هر میزان زمان بگذاری باز هم جای کار کردن دارد، عنوان کرد: گاهی ممکن است ساخت یک ساز یک ساعت زمان ببرد و گاهی ممکن است یکسال وقت صرف ساخت آن بشود.

محرابی پیرو با بیان اینکه بیشتر ایده و طرح ها مختص به خودش است، ابراز داشت: اکثر سازها را از هزینه های شخصی می سازم و این کار بیشتر با صنایع دستی در ارتباط است اما آنها هم هزینه های لازم را تامین نمی کنند و فقط تشویق به شرکت در نمایشگاه ها می کنند و حمایتی نیست و فقط تشویق است.

وی با بیان اینکه سازهای تولیدی من در بازار عرضه می شوند، اظهار داشت: از تقاضا دهنده ها سفارش می گیرم و بعد اقدام به ساخت ساز مورد نظر سفارش دهند می کنم.

هنرمندان سازنده ساز به صورت استاد شاگردی ساخت سازهای سنتی را یاد مي گيرند

فرزاد محرابی پیرو با بیان اینکه مدرک ساخت سازهای سنتی را از فنی و حرفه ای دریافت کرده ، ابراز داشت: اکثر هنرمندان به صورت استاد شاگردی ساخت سازهای سنتی را یاد گرفته اند.

وی با اشاره به اینکه نزد استادان مختلف در تهران، اصفهان و شیراز به صورت استاد و شاگردی ساخت ساز ها را آموزش دیده، افزود: برای ساخت یک ساز باید در رشته های هنری معرق، منبت، رنگ آمیزی و نجاری تسلط داشت تا با تلفیق این هنر ها و گذراندن دوره های مخصوص ساخت ساز، توانایی لازم به دست آید.

هنرمند همدانی سازنده سازهای سنتی ایرانی درخصوص ساز کمانچه ساخت دست خود که از یونسکو مهر اصالت دریافت کرده است، بیان کرد: این تنبور علاوه بر صدای زیبایی که دارد روی بدنه آن با هویه خوشنویسی شده و بخشی از آن نیز منبت کاری شده و قسمتی پیکره است.

محرابی پیرو با بیان اینکه ساخت این کمانچه برای نخستین بار در ایران انجام شده است، اظهار داشت: پس از دریافت مهر اصالت از یونسکو از سوی برخی مسئولان قول حمایت داده شد اما تاکنون مساعدتی صورت نگرفته است.

وی با بیان اینکه چند بار از صدا و سیما برای تهیه گزارش به کارگاه من مراجعه کردند، اظهار داشت: از شبکه یک و شبکه استانی همدان برای تهیه گزارش مراجعه کردند و گزارش گرفتند اما به این دلیل که ساز بود گزارش از تلویزیون پخش نشد و این موضوع بیشتر موجب دلسردی می شود.

مردم شناخت مناسبي از سازهاي سنتي ايراني ندارند

دريافت كننده مهر اصالت يونسكو با بیان اینکه در زمان پخش موسیقی از تلویزیون فقط نوازنده نشان داده می شود، ابراز داشت: خود ساز نشان داده نمی شود و کسی شناخت مناسبی نسبت به سازهای ایرانی ندارد.

فرزاد محرابی پیرو با اشاره به اینکه همدان از نظر سازنده ساز، سازنده های خوبی دارد، ادامه داد: اما مردم علاقه زیادی به ساز ندارند و استقبال از ساز ها در همدان کم است.

وی با اشاره به اینکه نخستین سازنده کمانچه در همدان هستم، اظهار داشت: به هیچ وجه از هنر ساخت سازهای ستنی حمات مادی و معنوی نمی شود.

هنرمند همدانی سازنده سازهای سنتی ایرانی سازنده با بیان اینکه مسابقات مهر اصالت یونسکو هر دو سال یکبار و هر دوره در یک کشور برگزار می شود، ادامه داد: هنرمندان زیادی هر دوره در این مسابقات شرکت می کنند و به دلیل عدم حمایت هر دوره دلسردتر از دوره های قبل می شوند.

محرابی پیرو با بیان اینکه در دوره قبل حدود 70 اثر از همدان برای دریافت مهر اصالت یونسکو ارسال شد، ابراز داشت: فقط پنج اثر موفق به دریافت مهر اصالت یونسکو شد.

وی با بیان اینکه باید مکانی مشخص شود تا سازهای تولیدی عرضه شود، ادامه داد: حداقل برای آشنایی مردم با سازهای سنتی ایران باید مکانی برای عرضه سازها وجود داشته باشد.

دريافت كننده مهر اصالت يونسكو با اشاره به اینکه توانایی ساخت هفت دستگاه موسیقی را دارم، ادامه داد: تنبور، کمانچه، سه تار، تار، سنتور، ویلن و گیتار از جمله دستگاه های موسیقی هستند که می توانم بسازم.