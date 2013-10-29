۷ آبان ۱۳۹۲، ۱۴:۴۹

دارایی 53 میلیارد دلاری صندوق توسعه ملی/ پرداخت تسهیلات ریالی ادامه دارد

رئیس هیئت عامل صندوق توسعه ملی از دارایی 53 میلیارد دلاری این صندوق تاکنون خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سیدصفدر حسینی در کنگره خانه کشاورز در تهران، دارایی صندوق توسعه ملی را حدود 53 میلیارد دلار اعلام کرد و گفت: 18 میلیارد و 100 میلیون دلار مانده این صندوق برای تصمیم گیری در دولت یازدهم است.

رئیس هیئت عامل صندوق توسعه ملی اظهارداشت: برای 34 میلیارد و 800 میلیون دلار هم تا دولت یازدهم به شکل‌های مختلف تصمیم‌گیری شده است.

وی گفت: تسهیلات ریالی متوقف نشده اما منطق ما این است که پرداخت به طرح‌ها ارزی باشد و باید به این سمت برویم که وام های ریالی در حد بسیار محدود متوقف شود.

صفدر حسینی تصریح کرد: چون اگر به ریال تبدیل شود، پایه پولی و تورم را افزایش می دهد و مشکلات بیشتری به وجود می آورد. هر کسی طرحی با بازده اقتصادی در بخش های صنعت و کشاورزی داشته باشد در اولویت پرداخت تسهیلات خواهد بود.

وی افزود: در طول سال هم طبق قانون 20 درصد و با افزایش 2 تا 3 درصدی در سال های برنامه پنجم واریز می شود. نگاه دولت به این صندوق، حفظ و حراست از اهداف اصلی صندوق است و باید کارکردها و سیاست‌ها را به گونه ای تقویت کنیم که به رشد اقتصادی ایران و حل مشکلات مردم در بخش‌های کشاورزی و صنعتی و معدنی کمک کند.

رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی گفت: سیاست راهبردی دولت این است که به توسعه سرمایه گذاری داخلی و خارجی کمک کند و این مسیر را کاملا هموار کنیم تا اهداف صندوق توسعه ملی تحقق یابد.

