دارایی 53 میلیارد دلاری صندوق توسعه ملی/ پرداخت تسهیلات ریالی ادامه دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، سیدصفدر حسینی در کنگره خانه کشاورز در تهران، دارایی صندوق توسعه ملی را حدود 53 میلیارد دلار اعلام کرد و گفت: 18 میلیارد و 100 میلیون دلار مانده این صندوق برای تصمیم گیری در دولت یازدهم است.

رئیس هیئت عامل صندوق توسعه ملی اظهارداشت: برای 34 میلیارد و 800 میلیون دلار هم تا دولت یازدهم به شکل‌های مختلف تصمیم‌گیری شده است.

وی گفت: تسهیلات ریالی متوقف نشده اما منطق ما این است که پرداخت به طرح‌ها ارزی باشد و باید به این سمت برویم که وام های ریالی در حد بسیار محدود متوقف شود.

صفدر حسینی تصریح کرد: چون اگر به ریال تبدیل شود، پایه پولی و تورم را افزایش می دهد و مشکلات بیشتری به وجود می آورد. هر کسی طرحی با بازده اقتصادی در بخش های صنعت و کشاورزی داشته باشد در اولویت پرداخت تسهیلات خواهد بود.

وی افزود: در طول سال هم طبق قانون 20 درصد و با افزایش 2 تا 3 درصدی در سال های برنامه پنجم واریز می شود. نگاه دولت به این صندوق، حفظ و حراست از اهداف اصلی صندوق است و باید کارکردها و سیاست‌ها را به گونه ای تقویت کنیم که به رشد اقتصادی ایران و حل مشکلات مردم در بخش‌های کشاورزی و صنعتی و معدنی کمک کند.

رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی گفت: سیاست راهبردی دولت این است که به توسعه سرمایه گذاری داخلی و خارجی کمک کند و این مسیر را کاملا هموار کنیم تا اهداف صندوق توسعه ملی تحقق یابد.