10 درصد تغییر کاربری ها در گیلان غیرمجاز است

علی اکبر برجسته در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: کاربری اراضی باید ساختاری حفظ شود و جهت گیری تمام دستگاه های استان نیز با این مسئله باید همسو باشد.

به گفته وی اگر قوانین منع کننده مانند قانون منع فروش در این زمینه به درستی اجرا شود مشکلات بخش مربوطه تا حدودی رفع می شود.

مدیر امور اراضی جهاد کشاورزی گیلان اظهار داشت: در قانون حفظ اراضی زراعی علاوه بر مجازات های کیفری، بنای غیرمجاز نیز تخریب می شود.

وی در ادامه بر ضرورت تغییر کاربری اراضی کشاورزی بر اساس معیار و ضوابط تاکید کرد و گفت: طرح هایی که در گیلان وابسته به کشاورزی و مورد نیاز منطقه است بر اساس کمیسیون تبصره چهار انجام می شود.

برجسته بیان داشت: کمیسیون تبصره چهار مربوط به طرح های کشاورزی مانند مرغداری ها، دامداری ها و گلخانه ها است که نیازمند اخذ مجوز قانونی هستند.

وی افزود: در ارتباط با قانون حفظ کاربری بر اساس تبصره چهار این موارد شامل تغییر کشت می شود که باید با استعلام از محیط زیست و مجوز سازمان جهاد کشاورزی اجرا شود در غیر این صورت غیر قانونی بوده و حمایتی نیز از آنها صورت نخواهد گرفت.

مدیر امور اراضی جهاد کشاورزی گیلان اظهار داشت: دولت با انجام هزینه های بسیار در روستاها طرح هادی تهیه می کند که در آن فضاهای لازم در یک روستا براساس افق 10 ساله مشخص می شود.

وی عنوان کرد: روستاهای گیلان از نظر جمعیتی با رشد منفی روبرو هستند و بسیاری از مدارس ابتدایی و راهنمایی موجود در آنها درحال جمع آوری است.

برجسته همچنین با بیان اینکه رشد جمعیتی در روستاها مطلوب نیست، افزود: با وجود این در کمیسیون های طرح هادی رشد یک درصدی جمعیت در روستاها در نظر گرفته می شود.

وی یادآورشد: سازمان جهاد کشاورزی بر اساس تبصره پنج قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها نمی تواند در امور مربوط به روستاهایی که دارای طرح هادی هستند، دخالت کند.