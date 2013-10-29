شرايط موفقيت در اداره خانه و خانواده/ سخت گیر و بهانه تراش نباشیم

به گزارش خبرگزاری مهر، يكي از شرايط موفقيت در اداره خانه، خاصه براي مرد، عدم سختگيري است. سخت گيري در خانه مصاديق مختلفي دارد. از جمله مصاديق آن، بهانه گيري در محيط خانه است. گاهي انسان در جامعه يا در محيط خانه دنبال بهانه مي گردد. از اين عمل جز ناراحتي خود و ديگران حاصلي به بار نخواهد نشست.

صفت "سخت گيري" جزيي از "منفي نگري" است و در نكوهش نگرش منفي سخن هايي به كار رفته است در اثر بهانه گيري كانون گرم خانواده سرد مي شود و زمينه براي رشد ساير اختلات و ناسازگاري ها مناسب خواهد شد.

متاسفانه، غالبا زمينه بهانه گيري براي شخص منفي نگر فراهم است، زيرا در گفتار و كردار آدمي همواره نقايص و اشتباهات وجود دارد. هر اندازه كه شخي منفي نگر باشد از زمينه موجود بهانه گيري بيشتر بهره مي جويد و سخنان تند و نيش دار و كردار بد صفا و صميميت را از بين مي برد.

عفو و صفح

خداوند تبارك و تعالي در قرآن سوره نور آيه 22 به ما دستور عفو و صفح داده است. عفو حالتي است كه چنانچه انسان آن را داشته باشد، با وجود ديدن عيوب و اشتباهات ديگران از آن در مي گذرد. كسي كه صفح داشته باشد داراي سعه صدر مي شود كه بديها و نقاص و اشتباهات را نمي بيند.

اگر مي خواهيم فرزندمان از نظر روحي سالم باشد بايد در خانه سخت گيري و بهانه جويي نكنيم از منفي نگري پرهيز كنيم سعه صدر داشته باشيم و با سختي هاي زندگي مردانه مقابله كنيم، سعي كنيم با همسر خود مطابقت و موافقت داشته باشيم. مثلا به شيوه اي تكلم كنيم كه همسر مي پسندد.

بنابراين هر كدام از زن ومرد بايد خود را با خانواده هماهنگ كند از آنها پيروي نمايد نه اين كه مغرورانه آنها را به متابعت از خود فرا خواند. از اين بحث متوجه مي شويم كه نه تنها در خانه نبايد سخت گيري و بهانه جويي كنيم، بلكه لازم است از خانواده خود متابعت و با آنها موافقت نماييم تا موجب جلب محبت و ازدياد صميميت و گسترش رفاقت در محيط خانه شويم.

عدم سختگيري در امور مادي

مصداق دیگر سختگيري در خانه، مربوط به "امور اقتصادي" است. مرد اگر بتواند خانواده اش را از نظر اقتصادي در رفاه قرار دهد ثواب بسياري مي برد. روايات بسياري ناظر به اين معنا است از آن جمله اين روايت است: كسي كه براي رفاه خانواده اش كار كند همچون مجاهد در راه خداوند است.

همچنين در روايات مي خوانيم كه اگر كسي به بازار برود و براي زن و فرزندش چيزي بخرد كه آنها خوشحال بشوند، خداوند از دست او خشنود مي شود. بدترين انسان ها كساني هستند كه در صورت توانايي زن و فرزندان خود را در تنگناي اقتصادي قرار مي دهند.

اهميت رفاه خانواده

خانواده را در رفاه قرار دادن از" صدقه و انفاق" بهتر است. نا گفته نماند كه بعضي خرج هاي بيجا و غير لازم مي كنند مثلا مهماني ترتيب مي دهند و چقدر هزينه مي كنندو يا گاهي در بيرون از خانه اسراف مي كنند، ولي بر همسر و فرزندان خود بخل مي ورزند. اين شيوه بسيار ناپسندي است و اگر حرام نباشد در سر حد حرمت است و اين خود يكي از صفات مردانگي است كه مرد خانواده خود را بر خويشتن مقدم بدارد و رفاه آنها را فراهم نمايد و در تنگنا قرار ندهد و خوشي و خشنودي آنان را بدست آوريم. در محيط خانه نبايد خشك برخورد كنيم و از سخت گيريهاي بي مورد و بيجا در محيط خانه و در مورد همسر و فرزندان بپرهيزيم.

غالبا سخت گيري مطابق خواسته شرع مقدس و عقل و عرف نيست ما بايد در جايي سخت بگيريم كه خداوند متعال سخت گرفته باشد مثلا در امور واجب. البته سخت گرفتن در امور واجب هرگز به معناي خشونت و تندي نيست بلكه منظور اين است كه در واجبات بايد جدي و محكم بود و هم چنين درباره محرمات.