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۷ آبان ۱۳۹۲، ۱۵:۳۶

مرتضوي در جمع خبرنگاران/

رسيدگي به مناطق حاشيه اي از اولويت هاي جدي شهرداري است/تسريع در اجراي خط 2 قطار شهري

رسيدگي به مناطق حاشيه اي از اولويت هاي جدي شهرداري است/تسريع در اجراي خط 2 قطار شهري

مشهد - خبرگزاري مهر: شهردار مشهد گفت: يكي از اولويت هاي جدي در امور شهري رسيدگي به مناطق حاشيه اي مشهد و حل معضلات این محدوده از شهر است.

به گزارش خبرنگار مهر، صولت مرتضوي، ظهر سه شنبه در حاشيه جلسه شوراي شهر در جمع خبرنگاران اظهار كرد: تسريع در اجراي خط دو قطار شهري، رسيدگي به فضاي سبز، ايجاد كمربندي جنوب و تكميل پروژه هاي عمراني از ديگر اولويت ها شهرداري در دوره جديد است.

وي ادامه داد: خط 2 قطار شهري به دليل پاره اي از مشكلات با توقف مواجه شد و در اين راستا در بازديد از اين پروژه جلساتي با كارفرما و مشاور برگزار و مقرر شد پيمانكار پروژه را فعال كند.

شهردار مشهد با بيان اينكه از شوراي شهر خواسته شد تا تسريع لازم را در اجراي پروژه قطار شهري داشته باشد، افزود: در حال حاضر با گذشت سه سال به دلیل عدم تخصیص اعتبارات دولتی اين پروژه تنها 16 درصد رشد فیزیکی داشته است.

کد مطلب 2165097

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