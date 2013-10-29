رسيدگي به مناطق حاشيه اي از اولويت هاي جدي شهرداري است/تسريع در اجراي خط 2 قطار شهري

به گزارش خبرنگار مهر، صولت مرتضوي، ظهر سه شنبه در حاشيه جلسه شوراي شهر در جمع خبرنگاران اظهار كرد: تسريع در اجراي خط دو قطار شهري، رسيدگي به فضاي سبز، ايجاد كمربندي جنوب و تكميل پروژه هاي عمراني از ديگر اولويت ها شهرداري در دوره جديد است.

وي ادامه داد: خط 2 قطار شهري به دليل پاره اي از مشكلات با توقف مواجه شد و در اين راستا در بازديد از اين پروژه جلساتي با كارفرما و مشاور برگزار و مقرر شد پيمانكار پروژه را فعال كند.

شهردار مشهد با بيان اينكه از شوراي شهر خواسته شد تا تسريع لازم را در اجراي پروژه قطار شهري داشته باشد، افزود: در حال حاضر با گذشت سه سال به دلیل عدم تخصیص اعتبارات دولتی اين پروژه تنها 16 درصد رشد فیزیکی داشته است.