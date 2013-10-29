آموزش مهارت های فنی و حرفه ای با کاهش رفتار های پر خطر ارتباط مستقیم دارد

محمد جهانتیغی در گفتگو با مهر اظهار داشت: بر اساس تفاهمنامه های منعقده بین سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور و ستاد مبارزه با مواد مخدر و همچنین به استناد سند راهبردی مهارت و فناوری آموزش آسیب دیدگان اجتماعی از الویت های آموزشی این سازمان قرار دارد.

وی اظهار داشت: اداره کل آموزش فنی و حرفه ای با ارایه آموزش های مختلف در سکونت های غیر رسمی، زندان ها و توانمند سازی کودکان خیابانی و زنان بی سرپرست سعی کرده است تا در طی سال های گذشته نقش موثری در کاهش آسیب های اجتماعی و رفتار های پر خطر به خصوص در حاشیه شهر زاهدان ایفا نماید.

وی افزود: ارایه آموزش های فنی و حرفه ای و توانمند سازی ساکنان حاشیه شهر ها، مددجویان و همچنین معتادان بهبود یافته در بهبود زندگی این اقشار و تامین معیشت از راه سالم و به دنبال آن کاهش آسیب های اجتماعی نقش قابل توجهی داشته است.

جهانتیغی گفت: به همین منظور در 6 ماهه ابتدای سال جاری تعداد 271 نفر در بخش سکونت گاه های غیررسمی در استان توسط این اداره کل مورد آموزش قرار گرفتند.

وی افزود: در بخش آموزش معتادان بهبود یافته نیز در 6 ماهه ابتدای سال جاری تعداد 998 نفر که توسط دستگاه های مختلف به این دستگاه معرفی شدند در مراکز این اداره کل مورد آموزش قرار گرفتند.

وی گفت: به منظور معرفی و آشنایی کارشناسان و همچنین محققان جامعه شناسی با آموزش های فنی و حرفه ای و نقش آن در کاهش آسیب های اجتماعی نمایشگاهی از دستاورد های این اداره کل در حاشیه برگزاری چهارمین کنگره رفتار های پر خطر در زاهدان از روز دوشنبه به مدت سه روز در معرض دید علاقمندان قرار داده شده است.