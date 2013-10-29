بابک نوری در گفتگو با خبرنگار مهر درباره استقبال مردم از نمایش "رفسنجان 1500"، اظهار داشت: استقبال تاکنون خوب بوده است و ما در طول هفته یک سانس داریم و روزهای پنجشنبه و جمعه دو سانس برای نمایش داریم.

وی یادآور شد: نمایش این تئاتر که از دوم آبان در سالن آمفی تئاتر افصح هجری آغاز شده تا دوازدهم آبان در این سالن ادامه دارد.

نوری درباره مضمون این تئاتر، بیان داشت: داستان این تئاتر درباره پیرمرد و پیرزنی است که نتوانسته‌اند به زیارت امام رضا(ع) مشرف شوند و به جای آن به زیارت "بی‌‌بی حیاط" خواهر تنی امام رضا(ع) می‌روند و زندگی جدیدی را در آنجا آغاز می کنند.

وی به شناساندن امامزاده "بی‌بی حیاط" در این نمایش اشاره کرد و گفت: زمانی که به این مکان رفتم و از مردم درباره شخصیت این بانوی بزرگوار سوال کردم بسیاری شناخت چندانی از وی نداشتند.

نویسنده و کارگردان تئاتر "رفسنجان 1500" ادامه داد: مردم در تماشای این تئاتر با تصویر روی پرده نیز روبرو می شوند که در این تصویر بارگاه امامزاده "بی‌بی حیاط" خواهر تنی امام رضا(ع) را مشاهده و درباره شخصیت و سرگذشت ایشان آشنا می شوند.

نوری در خصوص دلایل انتخاب نام "رفسنجان 1500" برای نمایش تئاتر خود، عنوان داشت: ما در سال 1500 و فراتر از آن به ائمه اطهار(ع) و اعتقادات دینی خود معتقدیم و آن زمان هم همین اعتقادات را داریم.

وی با نام بردن از بازیگران این نمایش تئاتر، اضافه کرد: ندا حسینی و محمد ملاحسینی بازیگران این نمایش هستند که نقش پیرمرد قصه را ملاحسینی که نوجوانی 15 ساله است ایفا می کند.

نوری با بیان اینکه ملاحسینی از هنرجویان آموزشگاه چهره‌های ماندگار است، افزود: وقتی این بازیگر از گریم بیرون می‌آید کسی باور نمی‌کند که یک نوجوان نقش پیرمردی 80 ساله را ایفا کرده باشد.



