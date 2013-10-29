آیت الله جلیلی از خاندانی با 250 سال سابقه روحانیت بود

آیت الله شیخ مصطفی علما در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: آیت الله عبدالجلیل جلیلی از علمای مبارزی بود که خدمات زیادی را به مردم کرمانشاه و شیعه امیرالمومنین (ع) ارائه کرد و این اقدامات را مردم کرمانشاه هیچ گاه فراموش نمی کنند.

علما گفت: آیت الله جلیلی از سلسله خاندانی بود که 250 سال سابقه روحانیت را با خود دارد و این افتخار بزرگی در نزد ائمه معصومین (ع) است.

نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه کرمانشاه فقدان این عالم جلیل القدر را یک ضایعه بزرگ دانست و اظهار داشت: از همه مردم ولایت مدار استان کرمانشاه که ارادت آنها به روحانیت و علمای تشیع از دیرباز روشن بوده است دعوت می کنم که در تشییع پیکر آیت الله جلیلی حضور داشته باشند.