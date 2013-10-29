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۷ آبان ۱۳۹۲، ۱۵:۲۱

آیت الله علما در گفتگو با مهر:

آیت الله جلیلی از خاندانی با 250 سال سابقه روحانیت بود

آیت الله جلیلی از خاندانی با 250 سال سابقه روحانیت بود

کرمانشاه - خبرگزاری مهر: نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه کرمانشاه درگذشت آیت الله عبدالجلیل جلیلی تسلیت گفت و بیان داشت: این عالم ربانی مفتخر بود که در خاندانی زاده شده است که 250 سال سابقه روحانیت و تبلیغ مذهب تشیع را با خود دارد

آیت الله شیخ مصطفی علما در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: آیت الله عبدالجلیل جلیلی از علمای مبارزی بود که خدمات زیادی را به مردم کرمانشاه و شیعه امیرالمومنین (ع) ارائه کرد و این اقدامات را مردم کرمانشاه هیچ گاه فراموش نمی کنند.

علما گفت: آیت الله جلیلی از سلسله خاندانی بود که 250 سال سابقه روحانیت را با خود دارد و این افتخار بزرگی در نزد ائمه معصومین (ع) است.

نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه کرمانشاه فقدان این عالم جلیل القدر را یک ضایعه بزرگ دانست و اظهار داشت: از همه مردم ولایت مدار استان کرمانشاه که ارادت آنها به روحانیت و علمای تشیع از دیرباز روشن بوده است دعوت می کنم که در تشییع پیکر آیت الله جلیلی حضور داشته باشند.

 

کد مطلب 2165103

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