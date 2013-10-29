طرح تکریم ارباب رجوع در ادارات آمل فراموش شده است

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ مسلم مسلمی ظهر سه شنبه در همايش رابطين امر به معروف و نهي از منکر ادارات شهرستان آمل گفت: برخورد با پوشش های ناهنجار غربی و تمایل برخی نوجوانان وجوانان دختر و پسر برای استفاده از آنان را نیازمند فرهنگ سازی خانواده ها و نیز برخورد جدی ضابطان امر به معروف ونهی ازمنکر در این زمینه دانست.

وی اظهار داشت: فرهنگ و نوع پوشش اشتباه غربي‌ها به فرهنگ عامه مردم آن کشور تعلق دارد و پوشش های آنان هیچ شباهتی با نوع پوشش اسلامی و حتی ایرانی ما ندارد.

وی با بیان اینکه مدیران ادارات و نهادهای دولتی وحتی غیردولتی باید در ورود برخی افراد با اهداف خاص دقت وتوجه بیشتری داشته باشند، افزود: بايد در مجموعه ادارات محيطي سالم داشته باشيم که مردم نتيجه انقلاب را ببينند.

دبیر ستاداجرایی امر به معروف نهی از منکر شهرستان آمل ادامه داد: اگر مردم لغزشي در ادارات مشاهده کنند قطعا بدانيد که دشمن از همان طريق قصد ضربه زدن رادارد.

سرهنگ مسلمی با اشاره به اينکه ما به دنبال اين نيستيم که ستادهای اجرایي امر به معروف ونهی از منکر را در ادارات راه اندازی کنیم، تصریح کرد: هدف بر این است تا فرهنگ امربه معروف ونهي ازمنکر که تذکر لساني است درسطح ادارات احيا شود.

وی، برپائي نماز جماعت، برگزاري زيارت عاشورا و توسل، تقدير از بانوان محجبه درادارات را نمونه بارز احيا امر به معروف دانست.

فرمانده سپاه ناحيه آمل اضافه کرد: دور شدن از اهداف شهدا يعني پشت کردن به همه ارزشهاي نظام اسلامي چراکه امروز من وشما وظيفه داريم تا فرهنگ ايثار وشهادت رادرجامعه رواج بدهيم که همانا ادامه دادن راه شهدا است.