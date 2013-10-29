به گزارش خبرگزاری مهر، دفتر معدن غیرفلزی ایمیدرو اعلام کرد: ارزش طرح‌های سرمایه گذاری برای تجهیز معادن زغال سنگ از سوی ایمیدرو حدود 3 هزار و 29 میلیارد تومان اعلام شد.

بر اساس گزارش دفتر معدن غیر فلزی ایمیدرو، طبق طرح جامع زغال سنگ (افق 1400) میزان سرمایه گذاری مورد نیاز برای تجهیز معادن 451 میلیون یورو و 680 میلیارد تومان و احداث واحدهای زغال شویی 100 میلیون یورو و 90 میلیارد تومان است كه در حال حاضر، بخش قابل توجهی از طرح های تجهیز معادن زغال سنگ از سوی بخش دولتی و خصوصی در مناطق البرز شرقی، البرز مركزی، كرمان و طبس انجام می شود.

راه اندازی طرح های مختلف فولادی به روش كوره بلندی تا پایان برنامه پنجم توسعه و در نتیجه، نیاز این كارخانه ها به 4.3 میلیون تن كک، تجهیز و راه اندازی معادن جدید زغال سنگ را ضروری می سازد.

ایمیدرو از حضور سرمایه گذاران بخش خصوصی برای اجرای طرح های تجهیز معادن زغال سنگ استقبال می كند.