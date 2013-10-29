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۷ آبان ۱۳۹۲، ۱۴:۵۹

ارزش طرح‌های تجهیز معادن زغال سنگ اعلام شد

ارزش طرح‌های تجهیز معادن زغال سنگ اعلام شد

دفتر معدن غیرفلزی ایمیدرو ارزش طرح‌های سرمایه گذاری برای تجهیز معادن زغال سنگ را حدود 3 هزار و 29 میلیاردتومان اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، دفتر معدن غیرفلزی ایمیدرو اعلام کرد: ارزش طرح‌های سرمایه گذاری برای تجهیز معادن زغال سنگ از سوی ایمیدرو حدود 3 هزار و 29 میلیارد تومان اعلام شد.

بر اساس گزارش دفتر معدن غیر فلزی ایمیدرو، طبق طرح جامع زغال سنگ (افق 1400) میزان سرمایه گذاری مورد نیاز برای تجهیز معادن 451 میلیون یورو و 680 میلیارد تومان و احداث واحدهای زغال شویی 100 میلیون یورو و 90 میلیارد تومان است كه در حال حاضر، بخش قابل توجهی از طرح های تجهیز معادن زغال سنگ از سوی بخش دولتی و خصوصی در مناطق البرز شرقی، البرز مركزی، كرمان و طبس انجام می شود.

راه اندازی طرح های مختلف فولادی به روش كوره بلندی تا پایان برنامه پنجم توسعه و در نتیجه، نیاز این كارخانه ها به 4.3 میلیون تن كک، تجهیز و راه اندازی معادن جدید زغال سنگ را ضروری می سازد.

ایمیدرو از حضور سرمایه گذاران بخش خصوصی برای اجرای طرح های تجهیز معادن زغال سنگ استقبال می كند.

کد مطلب 2165110

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