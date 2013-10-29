رزمایش هند و روسیه در شبه‌ قاره هند/ آغاز عملیات ساخت مرکز امنیت هسته‌ ای چین و آمریکا

هند

رسانه های خبری از رزمایش مشترک هند و روسیه موسوم به "گنگ-نوا" در صحرای راجستان در شمال غربی شبه‌ قاره هند با هدف مقابله با تروریسم خبر دادند.

در این رزمایش تانک‌های T-72 روسیه، خودروهای رزمی پیاده نظام موسوم به BMP، بالگرد و نیروهای مجهز پیاده‌ نظام دو کشور شرکت داشتند.

بکرام سینگ فرمانده کل ارتش هند امروز سه شنبه با هدف گسترش همکاریهای نظامی در سفری دو روزه به میانمار سفر کرد و قرار است که در این سفر با رهبران ارشد میانماری درباره همکاریهای نظامی در جنوب شرق آسیا گفتگو کند.

همچنین پلیس هند اعلام کرد که امروز سه شنبه بر اثر انفجار یک بمب در بازاری در شمال شرق این کشور چهار نفر زخمی شدند.

چین

وانگ ییرن معاون سازمان انرژی اتمی چین با اشاره به آغاز عملیات ساخت مرکز امنیت هسته‌ ای مشترک چین و آمریکا در جنوب غربی پکن در عین حال تاکید کرد که ساخت این مرکز تا سال 2015 پایان می یابد.

این طرح در جریان سفر هوجین تائو رئیس جمهوری سابق چین به واشنگتن در جریان نشست امنیت هسته‌ ای در سال 2010 مطرح شد.

تایلند

دولت تایلند امروز سه شنبه اعلام کرد که آماده ازسرگیری مذاکرات صلح با شبه نظامیان در ماه آتی است.

افغانستان

همزمان با پایان عملیات ارتش استرالیا در افغانستان، شینهوا در گزارشی نوشت که سربازان افغانی درباره برقراری امنیت پس از خروج نیروهای خارجی مطمئن هستند.

وزارت کشور افغانستان در بیانیه ای اعلام کرد که در جریان عملیات پلیس ملی افغانستان، ارتش و اداره امنیت ملی در 24 ساعت گذشته در ولایت های نورستان، لغنان، قندهار، فراه و نیمروز 12 نفر کشته، چهار نفر زخمی و پنج فرد دیگر بازداشت شدند.