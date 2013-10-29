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۷ آبان ۱۳۹۲، ۱۵:۴۹

نقیب‌زاده نائینی خبر داد:

بهره‌برداری از ساختمان جدید انجمن بیماران آسیب نخاعی تا دو سال آینده

بهره‌برداری از ساختمان جدید انجمن بیماران آسیب نخاعی تا دو سال آینده

اصفهان – خبرگزاری مهر: عضو هیئت امنای بیماران آسیب نخاعی استان اصفهان گفت: بهره‌برداری از ساختمان جدید انجمن حمایت از بیماران آسیب نخاعی استان اصفهان طی دو سال آینده انجام می‌گیرد.

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمود نقیب‌زاده نائینی پیش از ظهر امروز، در این مراسم اظهار داشت: کلنگ احداث ساختمان جدید درمانی بیماران آسیب نخاعی ظهر امروز در زمینی به مساحت حدود 400 متر مربع به زمین زده شد.

وی بیان داشت: شش سال پیش زمینی به مساحت 400 متر مربع در آتشگاه اصفهان از سوی خیران و با همکاری شورای شهر به مجموعه بیماران آسیب نخاعی استان اصفهان اهدا شد.

عضو هیئت امنای بیماران آسیب نخاعی استان اصفهان با بیان اینکه انجمن بیماران آسیب نخاعی تاکنون در یک ساختمان استیجاری در پل شهرستان تمرکز داشت، افزود: هنوز نقشه جامعی از ساختمان جدید بیماران آسیب نخاعی طراحی نشده است.

وی تصریح داشت: مقرر شده این ساختمان در چهار طبقه ساخته شود که هر  طبقه به بخش های مختلف در حوزه آب درمانی، توانبخشی، درمان و خدماتی تقسیم خواهد شد.

نقیب زاده با اشاره به اینکه پلاک کنار این زمین نیز خریداری شده است، اظهار داشت: با خریداری این زمین سعی داریم متراژ ساختمان درمانی را سه هزار مترمربع برسانیم.

وی ابراز داشت: این ساختمان تا دو سال آینده به بهره‌برداری می‌رسد.

عضو هیئت امنای انجمن بیماران آسیب نخاعی استان اصفهان بیان داشت: با وجود بُعد مسافت برای بیماران آسیب نخاعی به منظور دسترسی به ساختمان جدید انجمن، به دلیل اهدایی بودن این زمین ، در نهایت این مکان برای ساخت در نظر گرفته شد.

وی تاکید داشت: از سوی دیگر چون زمین اهدایی در کنار یک پارک قرار گرفته به دلیل استفاده بیماران آسیب نخاعی از فضای سبز و با توجه به اینکه فضای سبز در شادابی روح این بیماران تاثیر به سزایی دارد بنابراین ساخت مرکز درمانی بیماران آسیب نخاعی در این مکان مناسب است.

نقیب زاده اظهار داشت: در صورت تامین هزینه‌ها و امکان ساختمان درمانی را به داخل شهر در سال‌های آتی انتقال خواهیم داد.
 

کد مطلب 2165114

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