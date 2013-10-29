روسیه باید به تعهدات خود در قرارداد اس300 عمل کند/ ایران آماده پرتاب ماهواره جدید است

به گزارش خرگزاری مهر، به نقل از اداره کل تبلیغات دفاعی وزارت دفاع ؛سردار حسین دهقان در حاشیه پانزدهمین همایش صنایع دریایی، در پاسخ به پرسشی درباره دلیل سفر هیأت‌های نظامی خارجی به ایران در چند هفته اخیر اظهار کرد: ما در این دیدارها به دنبال توسعه و فعال‌سازی دیپلماسی نظامی و دفاعی ایران هستیم که هدف آن نیز ایجاد ثبات و امنیت در منطقه است.

دیپلماسی نظامی و دفاعی ایران به رفع سوءتفاهم‌ها و سوءظن‌ها کمک می‌کند.

وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح با اشاره به اینکه "دیپلماسی نظامی و دفاعی کشور در راستای سیاست‌های جدید دولت تدبیر و امید فعال‌تر از گذشته خواهد شد و در مسیر تنش زدایی و ایجاد امنیت پایدار گام بر می دارد"، گفت: در همین راستا قرار است در آینده هیأت‌های دفاعی بیشتری از کشورهای دیگر وارد ایران شوند.

وی با اشاره به اینکه "حضور بیگانگان در منطقه موجب ایجاد ناامنی شده است"، گفت: ما در مراودات خود با هیأت‌های نظامی و دفاعی خارجی به آن‌ها این پیام را می‌دهیم که ایران تهدیدی برای کشورهای منطقه نیست و ترویج افکار ایران‌هراسی فایده‌ای ندارد و این بیگانگان هستند که در منطقه ایجاد ناامنی کرده‌اند.

وزیر دفاع با تاکید بر اینکه "دیپلماسی نظامی و دفاعی ایران فعال‌تر خواهد شد"، تاکید کرد: این دیپلماسی به رفع سوءتفاهم‌ها یا احیانا سوءظن‌ها بین ایران و دیگر کشورها کمک می‌کند و موجب ایجاد اعتماد بیشتر بین طرفین خواهد شد.

دهقان در پاسخ به پرسشی درباره آخرین وضعیت واگذاری شرکت کشتی‌سازی ایزوایکو به وزارت دفاع و مخالفت‌های بوجود آمده در این رابطه گفت: دولت طبق قانون بودجه امسال، بابت بدهی خود به وزارت دفاع شرکت ایزوایکو را به این وزارتخانه واگذار کرد و این کار قانونی انجام شده است. حالا هم دولت می‌تواند واگذاری ایزوایکو به وزارت دفاع را منتفی کند و ما در هر صورت تابع قانون هستیم.

وی با اشاره به اینکه "کارگران شرکت‌های صنایع دریاییِ واگذار شده باید کمترین نگرانی را داشته باشند و مالکان جدید این شرکت‌ها باید حقوق کارگرانشان را طبق قانون حفظ کنند"، افزود: در دولت یازدهم تصمیم‌گیری شده تا کمترین مشکل در مورد شرکت‌های خصوصی‌شده بوجود بیاید، ضمن اینکه باید در فرآیند خصوصی‌سازی شرکت‌ها نیز دقت کافی شود تا مشکل زیادی برای این شرکت‌ها بوجود نیاید.

به تولید هواپیما 150 نفره امیدواریم

دهقان با اشاره به اینکه "وزارت دفاع مجری طراحی و ساخت هواپیما پهن‌پیکر است"، گفت: امیدواریم با تلاش‌های انجام شده به تولید هواپیما 150 نفره دست پیدا کنیم. شاید این کار ظرف یکی - دو سال ممکن نباشد اما به هدف خود در این زمینه نزدیک شده‌ایم.

هیچ کشوری در منطقه قدرت دریایی ایران را ندارد

وی با بیان اینکه "هیچ کشوری در منطقه قدرت دریایی ایران را ندارد"، در برابر این پرسش که "برنامه‌های دولت یازدهم در زمینه هوافضا چیست؟" اظهار کرد: ما در حال حاضر ظرفیت قابل قبولی در ساخت حامل‌ها و مدیریت و پرتاب ماهواره داریم. سازمان فضایی کشور هم‌اکنون زیر نظر معاونت رییس‌جمهور به فعالیت خود ادامه می‌دهد.

آمادگی پرتاب ماهواره بعدی را داریم

وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح همچنین گفت: ما آمادگی پرتاب ماهواره بعدی را داریم که این کار در زمان مناسب انجام خواهد شد.

روسیه باید به تعهدات خود در قرارداد اس300 عمل کند

دهقان در پاسخ به پرسش دیگری درباره آخرین وضعیت قرارداد ایران و روسیه در زمینه موشک اس300 توضیح داد: ما در این زمینه یک قرارداد با طرف روسی داشتیم و این قرارداد همواره مورد توجه ما بوده است. طرف روس باید به این قرارداد متعهد باشد و نباید به بهانه تحریم‌ها از اجرای آن امتناع کند.

وی اضافه کرد: روسیه باید به تعهدات خود در قرارداد اس300 عمل کند و توصیه‌های آمریکا و متعهدانش نباید مانع اجرای این قرارداد شود بویژه قراردادی که قبل از صدور قطعنامه‌های شورای امنیت امضا شده است.

دهقان در برابر پرسش دیگری مبنی بر اینکه "آیا فکر نمی‌کنید اهمیت استراتژیک منطقه خلیج فارس در زمینه تأمین انرژی جهان طی سال‌های آینده کمتر شود؟" پاسخ داد: طبق اظهارنظر کارشناسان تا 50 سال آینده صنایع جهان وابسته به سوخت فسیلی خواهند بود که این سوخت عمدتاً از منطقه خلیج فارس تامین خواهد شد. البته راه‌های دیگر برای تأمین سوخت صنایع وجود دارد اما بسیار پر هزینه است، ضمن اینکه ظرفیت‌سازی کافی نیز در این زمینه انجام نشده است.