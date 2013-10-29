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۷ آبان ۱۳۹۲، ۱۵:۱۷

در پیامی/

آیت الله ممدوحی درگذشت آیت الله عبدالجلیل جلیلی را تسلیت گفت

آیت الله ممدوحی درگذشت آیت الله عبدالجلیل جلیلی را تسلیت گفت

کرمانشاه - خبرگزاری مهر: عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم و نماینده مردم کرمانشاه در مجلس خبرگان رهبری در پیامی فقدان آیت الله عبدالجلیل جلیلی را تسلیت گفت.

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله ممدوحی با صدور پیامی درگذشت آیت الله عبدالجلیل جلیلی را به عموم ملت مسلمان ایران مخصوصا مردم استان کرمانشاه تسلیت گفت.

متن پیام نماینده مردم کرمانشاه در مجلس خبرگان رهبری به شرح زیر است:

انا لله و انا الیه راجعون

خبر در گذشت عالم مجاهد، فقیه صمدانی، آیت الله حاج شیخ عبدالجلیل جلیلی موجب تاثر و تالم گردید. این فقیه اهل بیت، قبل از انقلاب و پس از آن دارای خدمات ارزشمندی به دین مبین اسلام و مذهب حقه تشیع و همچنین به نظام مقدس جمهوری اسلامی بودند. از درگاه حضرت احدیت برای این عالم جلیل القدر رحمت و غفران الهی وبرای بازماندگان از بیت شریف ایشان صبر و اجر مسالت مینمایم.

کد مطلب 2165118

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