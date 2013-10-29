به گزارش خبرنگار مهر، شرکت نفت فلات قاره ایران و یک شركت امارات متحده عربی به منظور کابل گذاری و نصب یکهزار کیلومتر فیبر نوری سکوهای نفت و گاز ایران در زیر بستر آب های خلیج فارس یک قرارداد جدید امضا کردند.
شرکت ملی نفت ایران امروز با انتشار گزارشی، اعلام کرد: این مشارکت جدید نفتی به منظور افزایش پایداری شبکه مخابراتی و ماهواره ای سکوهای نفت و گاز ایران حاصل شده است.
ناصر ناصرينيا رئیس تعميرات زيرآب شركت نفت فلات قاره درباره جزئیات این توافق جدید، گفت: با مشارکت یکی از شركتهاي مطرح جهاني در زمينه كابل گذاري زيرآب، يكهزار كيلومتر كابل فيبر نوري شركت نفت فلات قاره در زير بستر دريا دفن ميشود.
این مقام مسئول با بيان اينكه كابلهاي فيبر نوري به دليل حساسيت بسيار بالا، با كوچكترين ضربهاي آسيب ديده و ارتباطشان قطع ميشود، تصریح کرد: از این رو دفن اين كابلها در زير بستر خلیج فارس ضروري بوده و هزينههاي تعميراتي را به شدت كاهش ميدهد.
وی، افزود: امكانسنجي بودجهاي اين پروژه انجام شده و در كميته فني مورد تصويب قرار گرفته و با تخصيص بودجه لازم از سوي شركت ملي نفت، اين پروژه بزرگ و مهم اجرايي می شود.
ناصرینیا با یادآوری اینکه انجام تعميرات كابلهاي دريايي زيرآب بسيار هزينهبر است، اظهار داشت: تعمير هر نقطه از كابل در زيرآب حدود 2 ميليون درهم (1.6 ميليارد تومان) هزينه در بر دارد به همين دليل جلوگيري از آسيب ديدن اين كابلها به وسيله دفن آن در زير بستر دريا از اهميت ويژهاي برخوردار است چرا كه حتي قايقهاي ماهيگيري كوچك هم به اين كابلها كه بسيار سبك و حساس هستند، آسيب ميرسانند.
اين مقام مسئول با اعلام اينكه به محض تأمين اعتبار اين پروژه آغاز خواهد شد، گفت: در صورت آماده شدن بسترهاي كار، در مدت يكسال و شايد كمتر از آن پروژه دفن هزار كيلومتر کابل فيبر نوري در زير بستر دريا اجرايي خواهد شد.
به گفته وي، شركت نفت فلات قاره ايران از اين پس تمام پروژههاي كابلگذاري را در زير بستر دريا انجام خواهد داد تا هم ايمني و امنيت بالاتري داشته باشد و هم هزينه تعميراتي كمتري را پرداخت كند.
رئیس تعميرات زيرآب شركت نفت فلات قاره در زمينه توانمنديهاي شركت E-marine به عنوان پيمانكار اين پروژه توضیح داد: اين شركت، بزرگترين شركت كابلگذار كل منطقه خليج فارس و اطراف آن است و در چند سال گذشته، پروژه كابلگذاري بين ميادين نفتي شركت نفت فلات قاره را اجرا كرده است.
وي افزود: اين شركت همچنين تعدادي از نقاط آسيب ديده كابل فيبر نوري شركت نفت فلات قاره را با موفقيت تعمير و ارتباط آنها را دوباره برقرار كرده است.
شرکت نفت فلات قاره ایران و یک شرکت اماراتی به منظور افزایش توان مخابراتی و ماهوارهای سکوهای نفت و گاز ایران در خلیج فارس به یک توافق جدید دست یافتند.
به گزارش خبرنگار مهر، شرکت نفت فلات قاره ایران و یک شركت امارات متحده عربی به منظور کابل گذاری و نصب یکهزار کیلومتر فیبر نوری سکوهای نفت و گاز ایران در زیر بستر آب های خلیج فارس یک قرارداد جدید امضا کردند.
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