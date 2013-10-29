همه ارکان نظام باید کمک به قشر محروم را از اهداف اصلی خود بدانند/ اشتغالزایی در گرو توجه به تولید

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله العظمی عبدالله جوادی آملی بعد از ظهر سه شنبه در دیدار با مدیرعامل تامین اجتماعی قم که در موسسه اسرا برگزار شد طی سخنانی ضمن تاکید بر کمک به اقشار محروم و کم درآمد جامعه عنوان کرد: حتی جوامع لائیک و سکولار کمک به محرومین را مورد توجه قرار می‌دهند.

وی با تاکید بر اینکه جامعه اسلامی باید به عنوان الگویی برای سایر جوامع باشد بیان کرد: نه تنها سازمان تامین اجتماعی بلکه همه ارکان نظام باید کمک به قشر محروم و کم درآمد را از اهداف و برنامه های اصلی خود بدانند.

اشتغالزایی در گروه توجه به تولید

استاد برجسته حوزه در ادامه به مقوله اشتغال اشاره و آن را در گرو افزایش تولید در جامعه دانست و افزود: اگر جامعه در مسیر تولید در بخش‌های مختلف قرار گیرد نه تنها تعداد نیازمندان کاهش می یابد بلکه دیگر شاهد وجود نیازمند در جامعه نخواهیم بود.

وی با اشاره به اینکه در حال حاضر در جامعه روحانی از کار افتاده و حتی مداحان از کار افتاده وجود دارد، بیان کرد: این افراد دارای حقوق و درآمد نیستند که در این زمینه تامین اجتماعی باید جدی تر عمل کرده و از آنان حمایت کند.

گرانی به عدم استفاده صحیح از امکانات باز می‌گردد

آیت الله جوادی آملی با اشاره به گرانی برخی اقلام در جامعه همچون لبنیات ادامه داد: گرانی به عدم استفاده صحیح از امکانات باز می‌گردد که با توجه به منابع عظیمی که در کشورمان وجود دارد باید با یک مدیریت صحیح از منابع بهترین بهره را برد و در جهت توسعه و کاهش محرومیت گامهای بلندی را برداشت.

وی همچنین بر استفاده از نیروهای کارآمد و متخصص در بخش‌های مختلف تاکید و ادامه داد: این امر نیز نیازمند مدیریت صحیح است تا با استفاده از پتانسیل و نیروهای متخصص بتواند بهترین استفاده را از منابع داشته باشد.

این مرجع تقلید در پایان بر لزوم توجه و عملی کردن رفتارهای اسلامی در مدیران تاکید کرد و گفت: توجه به آموزه‌های دینی قطعا در پیشبرد امور و محرومیت زدایی تاثیر زیادی خواهد داشت.