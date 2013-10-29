میزان اهدای خون در مازندران 14 درصد رشد یافت

اسماعیل پوریانی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: در هفت ماهه سال 92 مردم نوعدوست استان مازندران 78 هزار و 468 واحد خون اهداء کردند.

وی اظهار داشت: در هفت ماه سال 92، 97 هزار و 780 نفر به پایگاههای سطح استان مراجعه کردند که از این تعداد 78 هزار و 468 نفر موفق به اهدای خون شدند که این آمار نسبت به ایام مشابه سال گذشته 14.1 درصد افزایش داشته است.

وی عنوان کرد: از مجموع خونگیریها 15 هزار و 883 نفر بار اول، 43 هزار و 880 نفر مستمر و 18 هزار و 705 نفر نیز دارای سابقه اهدای خون هستند.

پوریانی گفت: طی این 7 ماه، حدود 98 هزار واحد خون و فرآورده های خونی به سایر بیمارستانها و مراکز درمانی استان توزیع شده است.

مدیرکل انتقال خون مازندران با اشاره به فرارسیدن فصل سرما و همچنین به تبع آن کاهش مراجعات مردم، از آندسته از عزیزانی که از سلامتی کامل برخوردار هستند و شرایط اهدای خون را دارند ؛ تقاضا کرد با همراه داشتن کارت شناسایی ملی به پایگاههای انتقال خون مازندران مراجعه کنند تا بدینوسیله شاهد کمبود ذخایر خونی در استان نباشیم.