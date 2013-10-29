۷ آبان ۱۳۹۲، ۱۵:۱۷

پوریانی:

میزان اهدای خون در مازندران 14 درصد رشد یافت

ساری - خبرگزاری مهر: مدیرکل پایگاه انتقال خون مازندران گفت: میزان اهدای خون در هفت ماهه اول امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل 14.1 درصد افزایش داشته است.

اسماعیل پوریانی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: در هفت ماهه سال 92 مردم نوعدوست استان مازندران 78 هزار و 468 واحد خون اهداء کردند.
 
وی اظهار داشت: در هفت ماه سال 92، 97 هزار و 780 نفر به پایگاههای سطح استان مراجعه کردند که از این تعداد 78 هزار و 468 نفر موفق به اهدای خون شدند که این آمار نسبت به ایام مشابه سال گذشته 14.1 درصد افزایش داشته است.
 
وی عنوان کرد: از مجموع خونگیریها 15 هزار و 883 نفر بار اول، 43 هزار و 880 نفر مستمر و 18 هزار و 705 نفر نیز دارای سابقه اهدای خون هستند.
 
پوریانی گفت: طی این 7 ماه، حدود 98 هزار واحد خون و فرآورده های خونی به سایر بیمارستانها و مراکز درمانی استان توزیع شده است.
 
مدیرکل انتقال خون مازندران با اشاره به فرارسیدن فصل سرما و همچنین به تبع آن کاهش مراجعات مردم، از آندسته از عزیزانی که از سلامتی کامل برخوردار هستند و شرایط اهدای خون را دارند ؛ تقاضا کرد با همراه داشتن کارت شناسایی ملی به پایگاههای انتقال خون مازندران مراجعه کنند تا بدینوسیله شاهد کمبود ذخایر خونی در استان نباشیم.
کد مطلب 2165126

