فعالیت 4480 مهندس در سازمان نظام مهندسی کردستان/مسکن مهر طرحی غیرکارشناسی است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد صدیق ثابتی ظهر سه شنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه و مطبوعات استان کردستان در سنندج، اظهار داشت: در حال حاضر چهار هزار و 480 مهندس در رشته های مختلفی مانند عمران، ترافیک، معماری، برق، مکانیک و نقشه برداری عضو سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کردستان هستند که از این تعداد تنها هزار و 858 نفر پروانه اشتغال دارند.

وی افزود: بیشترین مهندسان فعال در این سازمان در رشته عمران فعالیت دارند و کمترین آنها در رشته ترافیک تحصیل کرده اند و رشته های معماری، برق، مکانیک و نقشه برداری نیز در رده های بعدی هستند.

رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان کردستان ادامه داد: متاسفانه طی چند سال اخیر به دلیل تعطیلی پروژه های عمرانی و کاهش ساخت و سازهای شهری در استان کردستان بسیاری از مهندسان عضو این سازمان برای دریافت پروانه اشتغال مراجعه کرده و همین امر باعث ایجاد مشکلاتی شده است.

ثابتی در ادامه با گلایه از نمایندگان مردم کردستان در مجلس شورای اسلامی یادآور شد: در بسیاری از استان های کشور به دلیل تعامل و ارتباطی که بین نمایندگان و حوزه سازمان نظام مهندسی ساختمان وجود دارد، کارهای بزرگ و ارزشمندی شکل گرفته که در کردستان متاسفانه از این ظرفیت به خوبی استفاده نشده است.

وی به مشکلاتی که در حوزه تخلفات تعداد محدودی از مهندسان عضو این سازمان به وجود آمده است اشاره کرد و بیان کرد: اگر این افراد وجدان کاری را مد نظر قرار دهند، مشکلاتی که در گذشته پیش آمده است دیگر پیش نخواهد آمد.

رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان کردستان گفت: متاسفانه در مواردی تخلفات انجام شده به شورای انتظامی این سازمان گزارش شده که مورد برسی قرار گرفته است و با متخلفان برخورد شده است.

ثابتی افزود: سازمان نظام مهندسی ساختمان به طور کلی در سه حوزه طراحی، نظارت و اجرا فعالیت دارد که در حوزه طراحی تا کنون مشکلی پیش نیامده و تمام تخلفات و مشکلاتی که پیش می آید در دو حوزه نظارت و اجرا است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به پروژه های مسکن مهر اشاره کرد و اظهار داشت: اجرای پروژه های مسکن مهر یک کار غیر کارشناسانه بود و در آینده نزدیک علاوه بر مشکلات فنی که در این حوزه نمایان می شود، مشکلات اجتماعی نیز در این مناطق دیده می شود.

رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان کردستان ادامه داد: با توجه به اینکه در طراحی، اجرا و نظارت بر پروژه های مسکن مهر، سازمان نظام مهندسی ساختمان نادیده گرفته شده بود، هیچ کدام از مشکلات پیش آمده در این زمینه بر عهده این سازمان نیست.

ثابتی یادآور شد: پروژه های مسکن مهر عمدتا در تعداد واحدهای بسیار و تراکم فراوان و بدون در نظر گرفتن پارکینگ احداث شده اند و همین مسئله در آینده مشکلات بسیاری را به وجود می آورد.

وی بیان کرد: با توجه به قانون شهرسازی و استانداردهای تدوین شده در این حوزه، باید فضاهای آموزشی، بهداشتی و رفاهی برای ساکنان یک منطقه در نظر گرفته شود که متاسفانه در پروژه های مسکن مهر این فضاها دیده نشده است.

رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان کردستان گفت: در بحث کیفیت پروژه های مسکن مهر نیز مشکلاتی وجود دارد چرا که کار نظارت بر این پروژه ها پس از کش و قوس های فراوان به سازمان نظام مهندسی ساختمان سپرده شد اما به ازای هر مترمربع تنها هزار و 500 تومان در بحث نظارت پرداخت شده که همین امر باعث بی دقتی در نظارت بر کیفیت پروژه های مسکن مهر شده است.

ثابتی در ادامه سخنان خود از کمیسیون ماده پنج نیز انتقاد کرد و افزود: این کمیسیون برای مواردی در نظر گرفته شده که در ساخت و سازها تخلفاتی انجام گرفته و باید مورد بررسی قرار گیرند.

وی اظهار داشت: متاسفانه کمیسیون ماده پنج استان کردستان فعال ترین کمیسیون سطح کشور است و به راحتی با یک مصوبه ساده در این کمیسیون تخلفاتی که با قانون سازمان نظام مهندسی ساختمان در بحث ساخت و سازها مغایرت دارد، قانونی می شود و زمینه قانونی شدن تخلفات فراهم می شود.

وجود 8500 واحد مسکونی بدون مجوز در مریوان

رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان کردستان در ادامه سخنان خود وجود واحدهای مسکونی بدون مجوز در سطح شهرها را یکی دیگر از معظلات عمران شهری عنوان کرد و ادامه داد: در حال حاضر متاسفانه تنها در شهرستان مریوان هشت هزار و 500 واحد مسکونی بدون مجوز احداث شده است.

ثابتی یادآور شد: با توجه به اینکه مریوان یکی از زلزله خیزترین مناطق کشور است و بر روی یکی از گسل های اصلی زلزله کشور قرار گرفته است، وجود این ساخت و سازهای بدون مجوز که فاقد هرگونه استاندارد لازم هستند بسیار خطرناک و مشکل آفرین است.

وی بیان کرد: ظاهرا در شورای حفاظت شهرستان مریوان ممنوعیت شدید برای جلوگیری از ساخت و سازهای غیرقانونی وجود دارد، اما شورای شهر و شهرداری این شهر با یک مصوبه داخلی سازمان نظام مهندسی را نادیده گرفته و خود اقدام به صدور مجوزهایی می کنند که می تواند در آینده مشکلات بسیاری را به وجود آورد.

رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان کردستان گفت: امیدواریم با تدابیری که اندیشیده می شود و با تعامل شهرداری ها و شوراهای شهر با این سازمان دیگر شاهد چنین فعالیت های غیرقانونی نباشیم.