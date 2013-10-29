اعلام آخرین وضعیت مصدومان پرسپولیس/ وضعیت مبهم صادقیان

به گزارش خبرگزاری مهر و بنابر اعلام کادر پزشکی پرسپولیس، در تمرین امروز سه شنبه سرخپوشان، پیام صادقیان غایب بود. او که در بازی با راه آهن آسیب دیده روز گذشته برای انجام آزمایش MRIاعزام شد. جواب MRI فردا توسط کادر پزشکی بررسی می‌شود، اما در صورتی که مشکل خاصی وجود نداشته باشد احتمالا برنامه فیزیوتراپی باز هم ادامه خواهد داشت.

در تمرین امروز قاسم دهنوی هم به دلیل سرماخوردگی استراحت کرد. کادر پزشکی اعلام کرده است او از فردا در تمرینات شرکت می‌کند. همچنین میثم حسینی هم به دلیل ابراز درد از ناحیه کشاله به کلینیک اعزام شد و فردا شرایط او بررسی می‌شود.