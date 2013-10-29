زندانیان قزوین در مسابقات قرآن استان شرکت کردند

حميد رضا فراست طلب در گفتگو با خبرنگار مهر در این باره اظهارداشت: با عنایت خداوند متعال و همكاري اداره كل اوقاف وامور خيريه استان مددجويان علاقمند به امور قرآنی با استقبال خوبی در اين مسابقات شركت داشتند.



وي برگزاري مسابقات قرآني را از نشانه‌های توجه به قرآن دانست و اظهارداشت: زنده نگه داشتن مبانی و مفاهيم قرآني سدی محكم در مقابل هرگونه انحراف وكج روي در زندگي فردي و اجتماعي است.



فراست طلب با تأكيد بر اينكه ورود به ساحت قرآن كريم، فضای امید، اعتماد و اطمینان را در دل احياء می‌کند تصریح کرد: گفت: قرآن بهترین وسیله برای دوری از نگرانی ها و پریشانی هاست و انس با این کتاب آسمانی موجب تقویت روحیه معنوی و امید بیشتر به زندگی می شود.



مديركل زندانهاي استان قزوين تنها راه علاج دردهای روحی و معنوی را مراجعه به قرآن کریم دانست و تأكيد كرد: باید بیش از پیش به این کتاب آسمانی و معارف والای آن توجه كنیم.



وي از ضمن تقدير از برگزاركنندگان اين مسابقات افزود: سازمان اوقاف بعنوان متولی برگزاری این رقابتها تلاش زیادی می کند که اميدواریم نتایج آن را در تغییر رفتار مددجویان مشاهده کنیم.

