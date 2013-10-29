محل اعتبارات اجلاس پیرغلامان از منابع ملی است

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا جمشیدی ظهر سه شنبه در گفتگو با خبرنگاران ضمن گلایه از برخی انتقادات گفت: متأسفانه برخی نگاهها نسبت به این اجلاس که معرفتی و علمی است و با حضور نماینده سایر کشورها به صورت بین المللی برگزار می شود روی همدلی و همراهی نیست.



وی با اشاره به برگزاری این اجلاس در آستانه ماه محرم افزود: ما هر چه داریم از نعمت اباعبدالله (ع) و ماه محرم است لذا نباید فقط نگاه مالی به این اجلاس داشت بلکه جایگاه معرفتی و ایجاد فضای معنوی اجلاس باید مورد توجه قرار گیرد.



صرفه جویی لازم در تمام هزینه های اجلاس صورت گرفته است



معاون استاندار ضمن بیان این نکته که برگزاری این اجلاس برای هر شهر و استانی نعمت است، ادامه داد: استان های زیادی برای این اجلاس درخواست دارند و اگر استان گلستان میزبان نبود قطعاً یکی از استانهای دیگر میزبانی آن را برعهده می گرفت و اعتبارات ملی نیز به آن استان اختصاص داده می شد.



جشیدی خاطرنشان کرد: برای کار بزرگی چون کنگره عاشورایی و اجلاس پیرغلامان که به نوعی عاشورا پژوهی بوده و در صدد عمق بخشی به این نگاه معرفتی است، اساساً صلاح نیست در مورد هزینه کردن برای اباعبدالله و نهضت عاشورا رفتار حسابگری داشته باشیم مضافاً به اینکه ما در همه امور صرفه جویی لازم را کرده ایم و نگرانی از این بابت وجود ندارد.



معاون استاندار با قدردانی از همکاری دستگاه های استانی در برگزاری این اجلاس افزود: از آنجاییکه نیت کار برای امام حسین (ع) است هر دستگاهی به اندازه سهم خود، ما را در برگزاری این رویداد بزرگ فرهنگی و اجتماعی یاری رسانده است.



پیرایه زدایی و شائبه زدایی از دستاوردهای مهم اجلاس پیرغلامان خواهد بود



وی در ادامه به بیان برخی از دستاوردهای برگزاری اجلاس پیر غلامان در استان گلستان پرداخت و افزود: نشست های علمی تخصصی و آموزشی با محوریت فلسفه قیام امام حسین(ع) و یارانش، خرافه زدایی، پیرایه زدایی، تحریف زدایی پیرامون قیام برگزار خواهد شد که نتیجه آنها پیرایه زدایی و شائبه زدایی از حماسه عاشورا است.

جمشیدی تأکید کرد: در این نشست، ادبیات مداحی و روضه خوانی به مداحان و پیرغلامان اهل بیت آموزش داده می شود تا بتوانند نهضت و رسالت واقعی قیام اباعبدالله(ع) را به عموم مردم منتقل کنند.

در ادامه معاون سیاسی امنیتی استاندار به معرفی نتیجه این نشست ها را در دو زمینه تخصصی و عمومی پرداخت و گفت: محصول تخصصی اجلاس پیرغلامان، خروجی کلاسها و دوره های آموزشی اجلاس خواهد بود و محصول عمومی را از افتتاحیه اجلاس تا اختتامیه و در طول سال که رسانه ملی، استان را معرفی و ظرفیتهای استان را به نمایش می گذارد ، مشاهده خواهید کرد.



اجلاس پیرغلامان وحدت اقوام و مذاهب را به دنبال خواهد داشت



وی در ادامه بیان کرد : مدیریت و نگاه تقریبی از دیگر نکات مهم و دستاوردهای اجلاس پیرغلامان در استان است و با محوریت نهضت اباعبدالله (ع) و با همین نگاه تقریبی سبب انسجام ، وحدت و پیوستگی هر چه بیشتر اقوام و مذاهب در استان گلستان خواهد شد.



استاندار گلستان با تمام وجود پشتیبان اجلاس است



وی در بخش دیگری از سخنانش با تقدیر از زحمات مهندس قناعت استاندار پیشین در انجام مقدمات برگزاری اجلاس ، تصریح کرد : در روزهای قبل از معارفه رسمی استاندار گلستان که با حضور وزیر کشور انجام شد، در جلسه‎ای که با آقای دکتر صادقلو استاندار گلستان برگزار شد ، وی به صراحت و با قاطعیت اعلام کرد که با تمام وجود اجلاس پیرغلامان را پشتیبانی خواهد کرد.

معاون استاندار ادامه داد : توجه به متن و محتوای فرهنگ عاشورایی در آیین های عزاداری مورد تأکید دکتر صادقلو ، استاندار گلستان می باشد و آنچه که باعث می‎شود فلسفه قیام اباعبدالله(ع) زنده بماند، محتوا و اصل آن است.

وی در خصوص طرح برخی انتقادها درباره دستاوردهای این اجلاس و اینکه آیا اثری در بعد فرهنگی استان خواهد داشت یا خیر؟، گفت: گاهی ممکن است در خصوص برخی مسائل برداشت‎‎های شخصی و ظاهری وجود داشته باشد اما اگر با نگاه تحلیل گری و عمیق بتوانیم فعالیتها و کارهای انجام شده را ارزیابی کنیم قطعاً به مؤثر بودن آنها در جهت هدایت جامعه بسوی آرمانهای دینی و ارزشی پی خواهیم برد.

جمشیدی ادامه داد : ممکن است برخی بر اساس آنچه که در ظاهر جامعه می بینند ، مطرح کنند که غالب جامعه با عاشورا، قیام امام حسین(ع) و یا مسائل مذهبی بیگانه هستند، اما برگزاری باشکوه مراسم‎های عزاداری اهل بیت، تشکیل دسته‎های عزاداری در ایام محرم و مناسبتها ، مراسم اعتکاف ، شبهای قدر و روزهای مشابه ، موضوع دیگری را به اثبات می‎رساند.

وی در پایان یادآور شد: طبق برنامه ریزی انجام شده میهمانان اجلاس روز سه شنبه وارد استان خواهند شد و تا روز جمعه که این عزیزان را بدرقه خواهیم کرد ، ان شاالله که میزبان شایسته ای ، در حد شأن مردم مهمان نواز گلستان بوده و همه میهمانان با خاطره ای ماندگار استان ما را ترک کنند.