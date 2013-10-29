آبهای آلوده سلامتی مردم سرخون را تهدید می کند

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد حیدری مدیرعامل شرکت سهامی آب منطقه ای هرمزگان با ارائه گزارشی از وضعیت منابع آب استان گفت: برای جبران خشکسالی دهه اخیر علاوه بر مدیریت توزیع و مصرف در سطح استان نگاه ویژه ای به موضوع آلودگی منابع آبی لازم است.

وی با اشاره به مصرف بی رویه سموم زراعی دردشت سرخون گفت: مشکلات زیست محیطی ناشی از توزیع سموم سلامتی مردم منطقه سرخون را به طور جدی تهدید می کند.

حیدری با اشاره به وضعیت نامطلوب آب در دشتهایی که در بخش کشاورزی فعال هستند، گفت: از دغدغه های مهم این شرکت آلوده شدن آبهای سطحی و زیرزمینی با سموم زراعی است.

در ادامه مجید وفادار مدیرکل سازمان محیط زیست استان اظهار داشت: تغییر کاربری طرح ها از کشاورزی به سمت گردشگری بدون مطالعه علمی و تخصصی آسیبهای جبران ناپذیری به منابع آب وارد می کند.

بنابر تصمیمات اتخاذ شده در جلسه مذکور مقرر گردید با توجه به بحران منابع آب از صدور هرگونه مجوز آب شیرین کن در دشت های استان خودداری شود.