به گزارش خبرنگار مهر، رییس اتحادیه سراسری کانون وکلای ایران (اسکودا) ظهر سه شنبه در این مراسم یکی از مهمترین ارکان کانون وکلای ایران را رکن قضایی آن دانست و گفت: ما می خواهیم که در کنار دستگاه قضا باشیم.

علی مندنی پور با بیان اینکه اتحادیه در مرحله تکاملی خود در حال پیش رفتن است، اظهارداشت: تحقق اجرای عدالت میسر نیست مگر با داشتن یک دستگاه قضایی مستقل و مردمی و مقتدر و دستگاه وکالتی مستقل؛ تا وکیل بتواند به وظایف قانونی خود عمل کند و از حقوق مردم دفاع کند.

هوای آسمان وکیل تمام ابری است

وی ادامه داد: هوای آسمان وکیل تمام ابری است که آرزو می کنیم با نیت خیری که دوستان در جایگاه اجرایی دارند این نگاه به وکیل و حرفه وکالت جای خودش را عوض کند به نگاه مهربانانه تبدیل شود.

مندنی پور با تاکید بر اینکه وکیل باید بدون دغدغه با رویارویی با صاحبان قدرت به راحتی وظایف خود را انجام دهد اظهارداشت: بیش از ۶۰ سال از تاریخ استقلال می گذرد و ما همچنان با این استقلال نیم بند داریم پیش میرویم و دوست داریم در رابطه با اجرای عدالت با دستگاههای مختلف همکاری داشته باشیم .

وی اضافه کرد:11سال نیز از برقراری اتحادیه میگذرد و مشکلات به تدریج در حال رفع شدن است که امیدوارم با انتخاب هیات رئیسه اتحادیه، افرادی که انتخاب می شوند بتوانند با تعامل با دستگاههای قضایی قانون گزاری و اجرایی کشور وظیفه خود را بخوبی در برابر انتخاب کنندگان خود در سراسر کشور انجام دهند.

انتظار این است که نقش وکیل در کشور به خوبی تبیین شود ‌



مدنی پور با اشاره به مشکلات وکلا گفت: انتظار این است که نقش وکیل در کشور به خوبی تبیین شود ‌که البته این مهم به نفع وکلا و دستگاه قضایی خواهد بود.

پدر علم حقوق ایران نیز گفت: ‌آرامش موجود در رابطه میان وکلا با دستگاه های اجرایی ناشی از همدلی و هم زبانی وکلا با یکدیگر بوده است و این همدلی هرچه گسترده تر شود صدای وکلای بهتر و بیشتر شنیده خواهد شد.

امیر ناصر کاتوزیان اظهارداشت: وکلا نیازمند یک منشور اخلاقی هستند و باید ‌تکالیف وکالت بر دادگاه،‌ تکالیف وکیل در مقابل موکل و ‌تکالیف وکیل در مقابل نظام حقوقی کشور در این منشور مشخص شود و همه ی وکلا موظف به رعایت این منشور شوند.

وی وکلای را به خودسازی توصیه کرد و گفت: ‌اختلافات را کنار بگذارید به این دلیل که شما احتیاج به خود سازی دارید تا انتقادها برطرف شود . به اعتقاد من یک منشور اخلاقی ضرورت دارد تا تکالیف وکالت در دادگاه یا نظام حقوقی کشور را تبیین کند.

اینکه وکیلی ادعا کند من همه چیز می دانم وضع خوبی برای وکلا بوجود نمی آورد

کاتوزیان اضافه کرد: اینکه وکیلی ادعا کند من همه چیز می دانم وضع خوبی برای وکلا بوجود نمی آورد. وکلا باید رتبه داشته باشند. وکیل باید دادخواست را طوری بنویسد که قاضی بتواند از روی آن رای دهد ویا با یک تغییراتی آن را به عنوان رای بنویسد.

استاد دانشگاه و پدر علم حقوق ایران با بیان اینکه باید برای کسانی که منشور وضع شده را رعایت می کنند یک امتیازاتی قائل شوید، اظهار داشت: از وکیل بخواهید عواقب هر کار را به موکل گوشزد کند و زائد بر آئین نامه حق الوکاله نخواهد به این دلیل که این کارها قدرت یک وکیل را زیاد می کند.

نماینده ولی فقیه در استان مرکزی و امام جمعه اراک نیز با بیان اینکه نظام حقوقی ما بسیار قدرتمند و باارزش است و باید آن را توسعه دهیم، گفت: نهاد مقدس اتحادیه وکلای کشور مسئولیت عظیمی در همه ابعاد دارد و باید بتوانیم از نظام پاسداری حکیمانه و عادلانه و منطقی بنماییم.

آیت الله دری نجف آبادی اظهارداشت: تنها کار وکلا این نیست که از یک فرد دفاع کند. نهادی با عظمت کانون وکلا هم می تواند انتقاد کند هم می تواند از حقوق ملت دفاع کند. در امور داخلی باید با افراد خاطی درون دستگاه قضایی برخورد کرد اما دشمنان نباید از این موضوع سوء استفاده کنند.

وی با بیان اینکه وکلا می توانند در نظام نقش آفرین باشند خاطرنشان کرد: اینجا جمهوری اسلامی ایران است. ایرانی که قدیمها بود دیگر تمام شد اگر در آن چهارچوب فکر کنیم غلط است و کانون وکلا باید در این چهارچوب حرکت کند . آدمها با جداول حقوقی هم تعریف می شوند و وظیفه حکومت پاسداری از حقوق تمام آحاد جامعه است.

نماینده ولی فقیه ادامه داد: بحث حقوق بشر حدود ۶۰ سال است در غرب درست شده اما از صدر اسلام این بحث مطرح بوده است پس نگویید هوای وکلا ابری است. شما می توانید در نظام نقش آفرین باشید.



استاندار مرکزی نیز در این مراسم از آمادگی دولت جهت استفاده از نظرات صاحب نظران حقوقی به خصوص در حوزه مباحث اقتصادی خبر داد و گفت: استان مرکزی با جمعیت حدود 1.5 میلیون نفر که 8/1 جمعیت کشور را تشکیل می دهد به جهت شرایط جغرافیایی و حضور واحدهای صنعتی مادر و زیربنایی ، از نظر استراتژیک در کشور بسیار مهم است.

محمد حسین مقیمی از تلاش و علاقه‌مندی سرمایه گذاران داخلی و خارجی جهت سرمایه گذاری در استان مرکزی خبر داد و گفت: مجموعه دستگاه های استان نیز در تلاش جهت هموارسازی این مهم هستند.

در مسائل دادگاهی موجود در کل کشور وکلا نقش بسزایی دارند

وی افزود : حدود دو هزار و 800 واحد صنعتی و تولیدی در استان مشغول به فعالیت هستند که باتوجه به علاقمندی سرمایه گذاران داخلی و خارجی در آینده نزدیک این رقم به پنج هزار واحد صنعتی و تولیدی افزایش خواهد یافت.



استاندار مرکزی وضعیت حقوقی واحدهای صنعتی استان و مشاوره های حقوقی با صنعتگران استان مرکزی را مناسب دانست .



وی همچنین استقلال و تخصص وکلا در زمینه های مختلف را برای کشور مهم و ضروری دانست و گفت: کانون وکلا کمک می کند که وکلا از انسجام و همبستگی بیشتر برخوردار شده و از ارتباط بهتری با دستگاه های اجرایی برخوردار شوند.



این مسئول گفت: امروز در مسائل دادگاهی موجود در کل کشور وکلا نقش بسزایی دارند، ‌چراکه که بسیاری از مردم به حقوق شهروندی واقف نبوده و از آن اطلاعی ندارند، وکلا با علم و تجربه ای که در مسائل حقوقی دارند موارد و مشکلات موکلین را برای دستگاه قضایی بازگو می کنند .