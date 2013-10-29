گردهمايي 300 فارغ التحصيل رشته نساجي دانشگاه آزاد يزد

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا احمدزاده، پيش از ظهر امروز در نشستي خبري اظهار داشت: رشته نساجي از ابتدا در دانشگاه آزاد از رشته هاي پرطرفدار بود و تاكنون نيز بيش از شش هزار نفر در اين رشته فارغ التحصيل شده اند.

وي افزود: يكي از شاخصه هاي دانشكده نساجي يزد، قرار گرفتن دانشكده طراحي پارچه و لباس در جوار آن و تعامل دانشجويان اين دو رشته با يكديگر است.

احمدزاده با بيان اينكه رشته هاي مرتبط با نساجي به ويژه در بخش طراحي بايد همزمان با رشته نساجي رشد كنند، بيان كرد: در غير اينصورت اين صنعت نمي تواند جايگاه خود را در استان حفظ كند.

وي با بيان اينكه هم اكنون بيش از دو هزار واحد نساجي كوچك و بزرگ در استان يزد مشغول فعاليت هستند، بيان كرد: اين صنعت از مهمترين صنايع و بومي استان يزد است و بسياري از مسئولان واحدهاي بزرگ صنعتي در اين استان و حتي در كشور، فارغ التحصيل دانشكده نساجي دانشگاه آزاد يزد هستند.

رئيس دانشكده نساجي يزد خاطرنشان كرد: نساجي از جمله مشاغلي است كه اكنون نيز متقاضيان خاص خود را دارد و مي تواند به اقتصاد و اشتغال كشور كمك كند و در صورتي كه علمي به پيش برود، مي تواند با بازارهاي خارجي جهان رقابت كند.

احمدزاده بيان كرد: به منظور برقرار تعامل ميان فارغ التحصيلان رشته نساجي دانشگاه آزاد يزد، 300 نفر از فارغ التحصيلان اين رشته براي شركت در گردهمايي كه قرار است روز پنج شنبه، 9 آبانماه در فرهنگسراي غدير يزد برگزار شود، شركت كنند.

وي افزود: قرار است در اين مراسم، دكتر آيت اللهي، نخستين فارغ التحصيل رشته نساجي در ايران كه اصالتا يزدي است، نيز حضور پيدا كند.

احمدزاده، مديران گروه‌هاي نساجي دانشگاه هاي آزاد سراسر كشور، مديركل دفتر صنايع نساجي وزارت صنعت، معدن و تجارت و جمعي از مسئولان استاني نيز در اين مراسم شركت كنند.