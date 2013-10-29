بوستان و گلستان سعدی روح و جان آدمی را جلا می بخشد

به گزارش خبرنگار مهر، رحمت ‌الله میرزایی ظهر سه شنبه در مراسم گرامیداشت سعدی شیرازی و مولوی کرد در سنندج اظهار داشت: اشعار و ادبیات سعدی شیرازی در کالبد جان ایرانیان جاری شده است.

وی بیان کرد: اشعار شعر سعدی در روح و جان ایرانیان حک شده است و به عینه در کتاب بوستان و گلستان می توان روح زندگی را دید.

میرزایی افزود: بسیاری از ابیات سعدی شاعر بلندآوازه ایرانی گشاینده دروازه ‌های معرفت بر روی انسان‌ ها است و شیخ شعر و ادب مکتب عرفان را در تمام ادبیات خود به شکلی زیبا و هنرمندانه تجسم کرده است و این کار وی توانسته قرن‌ها در روح ایرانیان و اکثر مردم جهان به زیبایی ماندگار شود.

رئیس دانشگاه علمی کاربردی کردستان ادامه داد: اشعار شاعران بزرگ و مشهوری هم چون سعدی همواره بر روی مردم هنرپرور تاثیری عمیق و موثري گذاشته است و آثار سعدی که جهان دیده‌ ای فاخر بود همه زوایای مختلف را بیان کرده است.

میرزایی بیان کرد: سعدی شیرازی مسیر مکتب علمی و نظری عرفان را در زمانه خود سپری کرد و توانست به جایگاه والایی دست پیدا کند و همه ما ایرانی ‌ها به نوعی تاثیر افکار و اشعار سعدی را در خود احساس می کنيم.

وی در پایان یادآور شد: اشعار سعدی نقطه عطفی در ایجاد تحول برای تمام شاعران پس از خود بود که توانست به عینه روح و جان شعر را در کالبد آنها تجلی ببخشد و در اکثر کشورهای دنیا از آثار ترجمه شعر سعدی در مدارج عالی خود بهره می برند.

یکی از اساتید ادبیات دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج نیز در ادامه اين نشست اظهار داشت: آثار سعدی بسیار ارزشمند بوده و همیشه در قرون قبل در مکتب خانه ها در کنار قرآن حفظ می شده است.

شراره الهامی افزود: آثار فاخر ادیبان ایرانی همیشه مورد توجه عام و خاص بوده و در حال حاضر نظر بسیاری از افراد جهان را به خود جلب کرده است که این امر ناشی از محتوای قوی آن است.

وی بیان کرد: رباعیات خیام به 56 زبان زنده دنیا و 82 اثر از وی در عربی ترجمه شده است و این در حالی است که ترجمه اثر مولانا در نیویورک موفق به کسب جایزه پرفروش ترین کتاب سال شد.

این استاد دانشگاه آزاد اسلامی عنوان کرد: آثار سعید نیز به زبان های مختلف انگلیسی آلمانی یکی از آثار پر تجدید چاپ است که این بیانگر غنای ادبیات و هنر ایرانی است.

الهامی گفت: در آثار سعدی به تمام زوایای دوران توجه شده و این کتاب با وجود اینکه در قرن هفتم نوشته شده به جایگاه والای زنان توجه ویزه ای کرده است.

وی یادآور شد: ابواب هشت گانه سعدی قرابت نزدیکی به جهان والا دارد و در بوستان وی آرمانگرایی به عینه و در گلستان سرزمین واقعیت ترسیم شده است.

الهامی در پایان عنوان کرد: آثار حکمت آموز و اندیشه نگر سعدی ماندگار است و این نشات گرفته از فلسفه حکمت وی و زبان شیرین و ساده همراه با عرفان عشق است.