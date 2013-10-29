به گزارش خبرگزاری مهر، محمد دلبری صبح سه ‌شنبه در اولین جلسه کارگروه فرهنگ و هنر اسلامی که با حضور مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان و معاونین و مدیران این اداره کل و جمعی از معاونین و مدیران شهرداری در سالن جلسات شهرداری قم برگزار گردید؛ گفت: تشکیل کارگروه فرهنگ و هنر اسلامی باعث هم افزایی و هماهنگی بیشتر در جهت پیشبرد اهداف می شود.

وی در این جلسه ضمن تبریک ماه ذی الحجه و روز مباهله پیامبر اکرم(ص) به موضوع تبلیغات شهری و محیطی در مناسبت های ملی و مذهبی اشاره کرد و اذعان داشت: هریک از نهادها و سازمانهای استان با توجه به بضاعت و وسع خود نسبت به فرهنگ سازی و اطلاع رسانی نسبت به وظایف خود عمل می‌نمایند اما مشارکت و تعامل با یکدیگر، هم افزایی و پیشبرد کارها را در پی خواهد داشت.

شهردار قم در ادامه با اشاره به نزدیکی به ماه محرم الحرام، ساماندهی تبلیغات شهری را مورد توجه قرار داد و بیان داشت: در تبلیغات محیطی در ماه محرم باید عبرت های عاشورایی، اقامه نماز، امر به معروف و نهی از منکر برای شهروندان بویژه جوانان تبیین شود و در خصوص محتوا، کیفیت مطالب و پیامهای قابل انتشار می‌بایست در این کارگروه به آن پرداخته شود.

وی هدف از تشکیل این کارگروه را ایجاد هم افزایی و هماهنگی بیشتر جهت پیشبرد برنامه ها ذکر کرد و اذعان داشت: موضوع بررسی فرآیندها، ساماندهی تبلیغات شهری و نحوه مجوز تبلیغات محیطی و ایجاد خط قرمز در اجرای آن برای حفظ حرمت شهر مقدس قم در ایام ملی و مذهبی بویژه ماه محرم از مباحث مورد اشاره در این کارگروه هستند.

دلبری موضوع و محور کارگروه فرهنگ و هنر اسلامی را پرداختن به محتوای مباحث و کارهای فرهنگی و تبلیغاتی برشمرد و تصریح کرد: مشخص شدن فرآیند اخذ مجوز تبلیغات قطعا به رضایتمندی شهروندان، هیئات مذهبی، شهرداری و اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی منجر خواهد شد.

شهردار کلانشهر قم با بیان اینکه هر وقت کارها با مشارکت و تعامل پیش رفته است، شاهد رشد و شکوفایی بیشتر بوده ایم؛ به مجموعه معاونین و مدیران مدیریت شهری قم ابلاغ کرد ظرف مدت 15روز با برگزاری جلسه با حضور اعضای کارگروه فرهنگ و هنر اسلامی نسبت به نگارش آئین نامه ساماندهی تبلیغات محیطی شهر قم نموده تا در شورای فرهنگ عمومی استان ارائه گردد و مصوبه لازم در این خصوص اخذ گردد.

مصوبات کارگروه فرهنگ و هنر اسلامی می تواند بعنوان نقشه راه مورد استفاده قرار گیرد

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان قم نیز در این جلسه گفت: مصوبات کارگروه فرهنگ و هنر اسلامی می‌تواند بعنوان نقشه راه مورد استفاده قرار گیرد.

مرتضی اسماعیلی طبا، با تأکید بر بهره برداری در شکل این کارگروه اذعان داشت: باید در اجرای برنامه ها هم افزایی باشد تا نتیجه لازم به دست آید؛اگر تعامل و هماهنگی بین اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی و شهرداری بیشتر شود،کارها خیلی بهتر پیش می روند.

وی با بیان اینکه کارها می بایست موضوع محور باشند، بیان داشت: هروقت در کارها با شهرداری مشارکت و تعامل داشتیم کارها خیلی بهتر به سرانجام رسید.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان قم با اشاره به اینکه برای اجرای برنامه ها می بایست هم افزایی وجود داشته باشد،گفت: هم افزایی و تعامل بین ادارات در حال حاضر برای ما بعنوان یک مسئله استراتزیک به حساب می آید.

وی به ویژگی های شهر مقدس قم اشاره کرد و بیان داشت: شهر مقدس قم علاوه بر اینکه یک کلانشهر بوده و بیش از یک میلیون نفر جمعیت دارد سالانه پذیرای 20میلیون زائر نیز می باشد و توجه به زیباسازی سیما و منظر شهری و ساماندهی تبلیغات شهری به منظور جلوگیری از زوائد بصری مورد ضرورت است و ناهنجاری های تبلیغاتی آلودگی بصری را به دنبال دارد و منظر شهری را به صورت چهره ای ناشایست جلوه می دهد.

اسماعیلی طباء استفاده از ظرفیت هنرمندان قمی را در زیباسازی چهره شهر از جمله دیوار نویسی و استفاده از توان ایشان در طراحی بنرها و مباحث گرافیکی مورد توجه قرار داد و افزود: ما در جمع هنرمندان،اساتید و دانشجویان و نخبگان ساکن شهر مقدس قم،افراد مطرح و صاحب نام را داریم که در زمینه طراحی، گرافیگ صاحب نظر هستند که می توانیم از ظرفیت و پتانسیل ایشان استفاده نماییم.

وی افزود: تبلیغات محیطی در ایام و مناسبت های ملی و مذهبی باید بر اساس حفظ ارزش های دینی، معیارهای اخلاقی و اسلامی و با فرهنگ جامعه اسلامی همخوانی داشته و انتظار این است که قم در این زمینه هم پیشتاز باشد.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان قم با بیان اینکه مصوبات کارگروه فرهنگ و هنر اسلامی می تواند بعنوان نقشه راه مورد استفاده در سطح شهر قرار گیرد، اذعان داشت: وقتی سیر و مراحل کار در خصوص ساز و کار گرفتن مجوز برای تبلیغات شهری مشخص باشد و دستگاههای عضو کارگروه وظایف خود را بدانند قطعا کارها بهتر انجام خواهد شد.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان قم تعریف فرآیند مشترک و صدور مجوز اکران تبلیغات در سطح شهر بین اداره کل فرهنگ و ارشاد استان قم و شهرداری قم و تصویب یک آئین نامه را مثبت ارزیابی نمود و خاطرنشان کرد:آئین نامه تبلیغات محیطی سطح شهر و تابلوهای محیطی به همراه ابعاد،محتوای مطالب و پیامها جهت ارائه در شورای فرهنگ عمومی استان و گرفتن مصوبه اقدامی مثبت است.